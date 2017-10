Hamilton por delante de Vettel en el último ensayo libre de Austin

Redacción deportes, 21 oct (EFE).- El inglés Lewis Hamilton (Mercedes), líder del Mundial de Fórmula Uno, marcó el mejor tiempo este sábado en el tercer y último entrenamiento libre para el Gran Premio de Estados Unidos, en el Circuito de las Américas de Austin, donde el alemán Sebastian Vettel (Ferrari) fue segundo.

Hamilton, que ya lo había hecho el viernes, batió de nuevo el récord del circuito, al cubrir, en su mejor vuelta -con neumáticos de compuesto ultrablando-, los 5.513 metros de la pista tejana en un minuto, 34 segundos y 478 milésimas, 92 menos que Vettel, segundo en el Mundial, que durante la pasada noche cambió por completo el chasis de su Ferrari.

Sus compañeros finlandeses, Valtteri Bottas (Mercedes) y Kimi Raikkonen, fueron tercero y cuarto, a 214 y 277 milésimas, respectivamente; en una sesión en la que los españoles Carlos Sainz, debutante en Renault, y Fernando Alonso (McLaren-Honda) fueron octavo y décimo tercero, respectivamente.

El talentoso piloto madrileño se quedó a un segundo y 172 milésimas del tiempo de Hamilton y esta vez fue ligeramente superado -en 42 milésimas- por su nuevo compañero, el alemán Nico Hülkenberg, que acabó séptimo.

El doble campeón mundial asturiano (2005 y 2006, con Renault), recién renovado con McLaren, marcó el decimotercer tiempo, de un minuto, 36 segundos y 239 milésimas, a un segundo y 761 milésimas del líder del Mundial y con tres décimas de ventaja sobre su compañero belga Stoffel Vandoorne, decimocuarto en el entrenamiento.

El mexicano Sergio Pérez (Force India) se inscribió décimo en la tabla de tiempos, a un segundo y 324 milésimas de Hamilton, que capturará su cuarto título mundial este domingo si gana la carrera y Vettel -a 59 puntos- no mejora un sexto puesto; o si acaba segundo y el alemán no pasa del noveno en Texas.

El holandés Max Verstappen, renovado hasta 2020 con Red Bull y que perderá quince puestos en parrilla por cambiar motor y emplear una nueva MGU-H en su unidad de potencia, marcó el quinto tiempo, a 625 centésimas de Hamilton, que después de haberlo hecho en los dos del viernes volvió a liderar la tabla de tiempos en el último ensayo libre.

La calificación, que ordenará la formación de salida de la carrera dominical -prevista a 56 vueltas, para completar un recorrido de 308 kilómetros y medio- se disputará a partir de las cuatro de la tarde (19:00 horas GMT), las once de la noche en horario peninsular español.

- Tabla de tiempos del tercer y último ensayo libre:

.1. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:34.478

.2. Sebastian Vettel (GER/Ferrari) a 0.092

.3. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) a 0.214

.4. Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) a 0.277

.5. Max Verstappen (HOL/Red Bull) a 0.625

.6. Felipe Massa (BRA/Williams) a 0.868

.7. Nico Hülkenberg (GER/Renault) a 1.130

.8. Carlos Sainz (ESP/Renault) a 1.172

.9. Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull) a 1.245

10. Sergio Pérez (MEX/Force India) a 1.324

11. Esteban Ocon (FRA/Force India) a 1.487

12. Lances Stroll (CAN/Williams) a 1.640

13. Fernando Alonso (ESP/McLaren) a 1.761

14. Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren) a 2.121

15. Brendon Hartley (NZL/Toro Rosso) a 2.340

16. Kevin Magnussen (DIN/Haas) a 2.793

17. Marcus Ericsson (SWE/Sauber) a 2.841

18. Pascal Wehrlein (GER/Sauber) a 3.329

19. Romain Grosjean (FRA/Haas) a 3.413

20. Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso) a 4.022.