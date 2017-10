Hamilton mejora su récord y dispondrá de la bola de Mundial desde la pole en EE.UU.

Madrid, 21 oct (EFE).- El inglés Lewis Hamilton (Mercedes), líder del Mundial de Fórmula Uno, dispondrá este domingo de su primera oportunidad para ganar su cuarto título en el Circuito de las Américas de Austin (Texas), sede del Gran Premio de Estados Unidos, en el que arrancará primero, tras aumentar a 72 su propio récord histórico de 'poles' en la categoría reina del automovilismo.

Hamilton encabezó todas las tablas de tiempos de las dos primeras jornadas del decimosexto Gran Premio del año y firmó su undécima 'pole' de la temporada tras cubrir, mejorando asimismo su propia plusmarca del circuito, los 5.513 metros de la pista tejana en un minuto, 33 segundos y 108 milésimas, 239 menos que Sebastian Vettel (Ferrari), segundo en el Mundial, a 59 puntos del anterior. Que logrará su cuarto título este domingo si gana la carrera y el alemán no pasa del sexto; o si acaba segundo y 'Seb' no mejora un noveno.

El excéntrico y espectacular campeón de Stevenage, de 32 años; hizo todo lo que pudo por aumentarle la presión a Vettel, dos años más joven que él, con el fin de intentar igualar este mismo domingo sus cuatro títulos y los del francés Alain Prost. Situándose junto a ellos a tiro de uno del argentino Juan Manuel Fangio; y a tres del plusmarquista histórico, el alemán Michael Schumacher, convaleciente aún del grave accidente de esquí que sufrió a finales de 2013 en Meribel (Alpes franceses).

Hamilton, que había marcado el mejor tiempo en los ensayos del viernes, mantuvo el brutal poderío con el que regresó de vacaciones, al liderar este sábado todas las tablas de tiempo.

Fue el más rápido en el tercer entrenamiento, en el que giró en 1:34.478, con 92 milésimas de ventaja sobre Vettel. Que cambió por completo el chasis de su Ferrari durante la madrugada del sábado y protagonizó la anécdota del día, al equivocarse en una de sus paradas e intentar entrar en el garaje de Red Bull, escudería con la que logró sus cuatro coronas (2010-2013).

No contento con ello, el inglés, que apunta este domingo a su sexagésima segunda victoria en F1, también fue el más veloz en las dos primeras rondas de la calificación, en la que brilló el español Carlos Sainz, en su debut -como cedido- en Renault. El talentoso piloto madrileño acabó octavo la calificación, por delante de su compatriota el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso -que celebró su renovación con McLaren optimizando de nuevo sus recursos- y del mexicano Sergio Pérez (Force India).

Todos ellos avanzarán un puesto en la formación de salida de la carrera, prevista a 56 vueltas -para completar un recorrido de 308 kilómetros y medio-, por la sanción de quince puestos en parrilla del holandés Max Verstappen (Red Bull), que se quedó a 77 milésimas en la Q1 de Hamilton; el más rápido de nuevo en la segunda ronda, con 233 de ventaja sobre su compañero finlandés Valtteri Bottas.

Bottas arrancará tercero, al lado del australiano Daniel Ricciardo (Red Bull), en la segunda fila.

Su compatriota Kimi Raikkonen acabó quinto, justo delante del penalizado Verstappen, y saldrá desde la tercera, al lado del galo Esteban Ocon, compañero en Force India de 'Checo', que largará desde el noveno, al lado del brasileño Felipe Massa.

La cuarta hilera estará reservada al talento español, con Sainz arrancando desde el séptimo puesto, al lado de Alonso, en una carrera cuya salida dará el atleta más rápido de todos los tiempos, el jamaicano Usain Bolt. Velocidad llama a velocidad. En una jornada que se prevé espectacular y en la que están anunciadas las actuaciones de Stevie Wonder y de las 'cheerleaders' (animadoras) de los Dallas Cowboys, histórico equipo de fútbol americano.

Carlos superó, en su estreno con la escudería con la que Fernando logró sus dos Mundiales (2005 y 2006), a su nuevo compañero, el alemán Nico Hülkenberg, que no marcó tiempo en la Q2. Y que de cualquier forma iba a perder veinte puestos, por sanción, en una parrilla que volverá a tener en su primera plaza a Hamilton. El piloto que más veces ha ganado (cuatro) en el Circuito de las Américas, donde este domingo también podría romper a su favor el récord de triunfos en este Gran Premio (5) que le une al 'Kaiser'.

Schumacher logró todas sus victorias en Indianápolis, la anterior sede del GP de Estados Unidos, donde se corrió por última vez en 2007. Una edición en la que también subió a lo alto del podio Hamilton, ganador en el estreno del COTA, en 2012.

Un circuito en el que el inglés festejó, de forma anticipada, su tercer título hace dos años. Y en el que, en cualquiera de los casos, sólo una auténtica hecatombe evitará que celebre junto a todo el equipo Mercedes, su cuarto Mundial seguido de constructores.