Vettel: "Obviamente, no es el resultado que quería"

Redacción deportes, 22 oct (EFE).- El alemán Sebastian Vettel (Ferrari), segundo en el Mundial de Fórrmula Uno, al acabar en ese puesto, por detrás del inglés Lewis Hamilton (Mercedes), el Gran Premio de Estados Unidos, declaró en el Circuito de las Américas de Austin (Texas) que "obviamente", el de este domingo "no es el resultado que quería".

Vettel, de 30 años, está ahora a 66 puntos de los 331 con los que encabeza el Mundial Hamilton, que logró su novena victoria del año este domingo y que podría igualar sus cuatro títulos el próximo domingo en México.

"Tuve una buena salida y pasé a Hamilton en la primera curva", explicó Vettel durante la ceremonia del podio, al jamaicano Usain Bolt, el atleta más veloz de todos los tiempos, ocho veces campeón olímpico y plusmarquista mundial de los 100 y los 200 metros lisos, que condujo la misma.

"Pero después tuvimos que aceptar que ellos tenían más ritmo y que era difícil seguirlo. Y más adelante, nos quedamos un poco en tierra de nadie", indicó Vettel, cuádruple campeón mundial de F1 (2010-13, con Red Bull).

"Fue entonces cuando pensamos en la posibilidad de volver a entrar a garajes, para colocar ruedas frescas de nuevo; pero, obviamente, al final no logré el resultado que hubiera deseado", comentó Seb, ganador de 46 carreras de Fórmula Uno y autor de 49 'poles' en la categoría reina del automovilismo.

"No creo que Mercedes haya tenido una mejor estrategia que nosotros. Simplemente sucede que el que es más rápido, es el que gana", apuntó. "Eso es algo que deberías saber tú mejor que nadie", manifestó Vettel, dirigiéndose a Bolt.