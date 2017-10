Sainz: "El primer fin de semana estuvo casi perfecto y tenemos que seguir así"

El español Carlos Sainz declaró este martes, tras su séptimo puesto en el Gran Premio de Estados Unidos en su debut como piloto de Renault, que el de Austin fue "un primer fin de semana casi perfecto" y que espera "seguir así" entre el viernes y el domingo en el de México.

Al recordar su debut con Renault en Estados Unidos, Sainz dijo: "Me sentí muy bien. Me lo tomé con calma en la salida para calmarme y sentía más seguro a medida que avanzaba el fin de semana. Me divertí mucho, especialmente en la carrera. Empecé con cautela, pero luego aceleré el ritmo y pude atacar a los Force India".

"Cuando estuve persiguiendo a Esteban (Ocon) hubo una buena batalla mientras duró. Lo disfruté mucho y todo el fin de semana fue genial", agregó el madrileño en declaraciones que difunde su equipo

"Llevar a casa seis puntos es realmente bueno y fue un fin de semana completo desde el primer entrenamiento hasta la última vuelta de la carrera. El equipo hizo un trabajo brillante al facilitarme las cosas. Nuestro primer fin de semana estuvo casi perfecto y tenemos que seguir así", comentó.

Sobre el inminente Gran Premio de México Sainz dijo: "Es uno de mis fines de semana de carreras favoritos y muchos de los pilotos lo disfrutamos mucho. Realmente sentimos el calor de la gente; es muy especial y es diferente a cualquier otra carrera".

"La pista no es fácil, ya que la carga aerodinámica es bastante baja, lo que hace que el coche se sienta bastante ligero. Hay rectas largas que permiten altas velocidades, y curvas cerradas muy exigentes. El año pasado mi sesión de clasificación no fue mala y me metí en la Q3", comentó.

"El ambiente en el desfile (drivers parade) te hace sentir bien, especialmente cuando saludas a más de 200.000 personas, lo que es muy especial. Realmente ves la pasión de los aficionados y su amor por la Fórmula Uno. Es realmente genial y una gran carrera en el calendario. Como pilotos nos encanta ver esa pasión y sabes que será un fin de semana especial. La zona del estadio es realmente genial, pero incluso lejos de esa sección las tribunas siempre están llenas", añadió.