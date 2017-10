El caso Verstappen enciende el debate entre pilotos de Fórmula 1

México, 26 oct (EFE).- El caso del holandés Max Verstappen (Red Bull), quien fue penalizado en el Gran Premio de Estados Unidos por rodar con las cuatro ruedas fuera de la pista, encendió hoy el debate entre los pilotos de la Fórmula 1 que se preparan para correr el Gran Premio de México, el domingo.

Verstappen terminó tercero por delante del finlandés Kimi Raikkonen (Ferrari), que había finalizado cuarto, pero el holandés fue sancionado con cinco segundos por la acción antirreglamentaria, lo cual le devolvió el tercer puesto al piloto de Ferrari, decisión que generó diferentes opiniones de los pilotos.

"La decisión no fue la correcta. Fui el único piloto sancionado y muchos pilotos cortaron los límites de pista en Austin", dijo Verstappen, uno de los protagonistas, en conferencia de prensa.

El holandés aseguró que la dirección de carrera no avisó a los pilotos sobre los límites de la pista.

Raikkonen señaló que Verstappen debe aceptar la sanción que se le impuso en Austin, la cual lo bajó del podio.

"Tienes que aceptarlo. A veces hay decisiones en tu contra, a veces a tu favor, pero así es como tiene ser", afirmó el piloto de Ferrari en reunión con medios en el autódromo de la capital mexicana.

Más tarde, el británico Charlie Whiting, director de carrera de la Fórmula 1, compareció ante los medios para explicar la decisión que tomaron en una aparición poco usual, tras los reclamos de Verstappen y la distintas opiniones de los pilotos.

Whiting pidió ser prácticos y señaló que el rebase de Verstappen sobre Raikkonen, en el cual abandonó la pista por completo, "fue el único momento y quedó absolutamente claro que el conductor (Verstappen) obtuvo una ventaja y éste fue debidamente penalizado".

Otros como el finlandés Valtteri Bottas expresó que la dirección de la carrera "hizo las cosas bien", mientras que el español Carlos Sainz (Renault) aseguró que el incidente de Verstappen "es muy particular y merece la pena hablarlo en la reunión de pilotos" del viernes.

"Todo lo que se haga para penalizar al piloto que cometa el error es positivo, así era antes y así debería de ser en todos los casos y en todos los circuitos, yo pondría gravilla o hierba", declaró Sainz.

Por su parte, el brasileño Felipe Massa (Williams) aseveró que los pilotos se reunirán con los directores de carrera. "Se trata de tener un reglamento equilibrado y consistente".

En el Gran Premio de México los cambios sobre la pista para evitar "escapes" se darán en las curvas 1, 2, 3, 8 y 11.