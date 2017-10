Lewis Hamilton: " Mi plan es ganar, vine a México por el número uno"

El piloto británico Lewis Hamilton, líder del mundial de pilotos de Fórmula 1, se mostró ambicioso y dijo hoy que el domingo en el Gran Premio de México no le interesa obtener otro resultado que no sea ganar la carrera, lo que le reportaría su cuarto título del mundo.

Para alcanzar su cuarta corona, a Hamilton le basta con acabar en el quinto lugar en la prueba del domingo, o ser noveno si el alemán Sebastian Vettel es segundo, e incluso no terminar la carrera pero que el piloto germano de Ferrari no mejore un tercer puesto.

"Mi plan es ganar, no vine a México para otra cosa, solamente para ser el número uno", dijo el piloto de la escudería Mercedes en conferencia de prensa en esta capital.

Admitió que solo necesita terminar en el quinto lugar para acreditarse el título, pero que no se sentiría bien. "Pensé en cómo me sentiría ganando con el quinto lugar y no con el primero", aseguró.

Hamilton explicó que los pilotos constantemente quieren mostrar su fuerza, de lo que son capaces y su desempeño en la pista y eso intentará el domingo.

"Ganar es mi meta para este fin de semana; será difícil porque están los Ferrari y los Red Bull, la competencia va estar cerrada, pero si trabajo como lo hice la semana anterior (en Estados Unidos) vamos a ganar", anticipó.

Recordó que tras perder el titulo del año pasado con el alemán Nico Rosberg, en la actual temporada se dedicó a trabajar para sumar triunfos.

"No he dejado ninguna piedra en el camino, he trabajado muy duro, con buena comunicación con el equipo y con mucha consistencia, además no he cometido errores y si analizo mi temporada estoy muy orgulloso de lo que he hecho", dijo el ganador de nueve carreras hasta el momento.

El británico, de 32 años, aceptó que el domingo "existe una gran probabilidad de triunfo" para él y para su equipo, pero le restó importancia si logra el título este fin de semana o el otro (en dos semanas en Brasil) "siempre y cuando gane, eso es lo que importa".

Sobre el desempeño de su compañero de equipo, el finlandés Valtteri Bottas, en su primera temporada con Mercedes, Hamilton cree que ha sido una experiencia excepcional ya que han trabajado en equipo, lo cual ha reportado un ambiente de trabajo divertido.

Tras haber invitado en las dos últimas carreras a dos estelares del atletismo como su compatriota Mo Farah y el multicampeón jamaicano Usain Bolt, Hamilton dijo este fin de semana en México tendrá como invitados especiales a dos mexicanos aunque no reveló sus nombres.

Lewis se dio tiempo para firmar un casco similar al que usaba el brasileño Ayrton Senna, el cual será donado a la Cruz Roja para que sea subastado y los beneficios sean destinados para ayudar a los damnificados del sismo que azotó el centro de México el 19 de septiembre.