Gené: Cuando Alonso decidida retirarse, España tiene relevo digno en Sainz

México, 27 oct (EFE).- El español Marc Gené, piloto probador de Ferrari, valoró este viernes que el automovilismo español "está muy bien", con sus compatriotas Fernando Alonso (McLaren) y Carlos Sainz (Renault), y señaló que cuando el primero decidida retirarse España tendrá en Sainz un relevo digno.

Además, Gené, de 43 años, destacó el "corazón joven" y las "ganas locas que tiene de correr Alonso", quien el viernes anunció que a finales de enero correrá las míticas 24 horas de Daytona.

"El automovilismo español está muy bien, aún tenemos a Alonso para unos cuantos, no sé cuántos y Sainz es un digno relevo", dijo Gené a Efe en entrevista en el habitáculo de Ferrari, en el paddock del autódromo Hermanos Rodríguez.

El probador de Ferrari señaló que el doble campeón mundial asturiano de Fórmula Uno, de 36 años, "parece un joven con lo de correr en Daytona, en Indianápolis (ya lo hizo, a finales de mayo), tiene unas ganas de correr locas, con lo cual está muy joven en su corazón".

Gené lo calificó como "excepcional" el debut de Sainz con Renault, tras tres años con Toro Rosso, en el Gran Premio de Estados Unidos, en Austin, el pasado domingo, .

Ante tales hechos, Gené, quien debutó en la Fórmula Uno en 1999, comentó: "cuando Alonso decidida retirarse, que esperemos tarde mucho aún, tenemos un relevo digno de su mismo estatus y de su mismo nivel".

"Es muy difícil en esta época en un mismo país tener un gran campeón como Alonso (campeón en 2005 y 2006, con Renault) y un piloto que pueda reemplazarlo como Sainz, así que la afición española debe estar de enhorabuena", comentó.

Por otra parte, Gené dijo que Ferrari, el equipo del alemán Sebastian Vettel y el finlandés Kimi Raikkonen afrontará la carrera mexicana "sin pensar mucho en lo que haga (el inglés Lewis) Hamilton (Mercedes, líder del Mundial, con 66 puntos de ventaja sobre el alemán)".

"Nos vamos a concentrar en nuestra carrera, no podemos hacer más", recalcó.

"El objetivo es ganar la carrera y luego veremos qué sucede con lo que no controlamos nosotros, pero estamos concentrados en el triunfo", finalizó.

Gené valoró el segundo lugar que la escudería italiana consiguió en el campeonato mundial de constructores, pero recordó que "el primer lugar y el triunfo, están en el ADN de Ferrari".