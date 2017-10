Fernando Alonso: "Por primera vez en tres años teníamos el mejor coche"

México, 28 oct (EFE).- El español Fernando Alonso (McLaren-Honda), doble campeón del mundo de Fórmula Uno, aseguró este sábado, tras la sesión de clasificación del Gran Premio de México, que está viviendo el mejor fin de semana de la temporada y que "por primera vez en tres años" ha tenido "el mejor coche".

"Es el mejor fin de semana de todo el campeonato, aunque por la penalización del motor será casi imposible coger puntos porque no podremos adelantar", dijo el piloto asturiano, de 36 años.

Alonso recibió una penalización por un cambio de motor encaminado a un mejor rendimiento en las pruebas de Sao Paulo y Abu Dabi, pero que le costará estar alejado del protagonismo en la carrera de la Ciudad de México.

Este sábado, en la primera clasificación, terminó a dos décimas de inglés Lewis Hamilton (Mercedes) y después no participó en la segunda para cuidar los neumáticos, lo cual se había planteado desde el viernes porque, consecuencia de la sanción, saldrá desde atrás.

"Ayer fue una grata sorpresa y hoy el coche se comportó increíble", dijo el español al referirse al buen agarre de su monoplaza en las curvas, lo cual le permite conducir de forma intuitiva y con facilidad.

Fernando Alonso, campeón en 2005 y 2006 y segundo en 2010. 2012 y 2013, espera cumplir buenas actuaciones en Sao Paulo y Abu Dabi, pero también piensa desde ahora en una buena temporada 2018.

"Estoy preparando de la mejor forma posible 2018. Hoy, por primer vez en estos tres años, podemos decir que tenemos el mejor coche en la pista", observó.

Según Fernando Alonso, el viernes puso el motor nuevo pero está reservado para las dos siguientes citas de la temporada.

"La mejoría es gracias a la aerodinámica y algo de suspensión que hemos traído", dijo el piloto, que se tomará la carrera como un test para mejorar el coche aun más.

El alemán Sebastian Vettel (Ferrari) logró su quincuagésima 'pole' en Fórmula Uno y este domingo saldrá primero en el Gran Premio de México, en el cual Hamilton se consagrará como cuádruple campeón mundial si entra entre los cinco primeros o entre los nueve, si Vettel no gana.