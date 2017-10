Hamilton: ´Ganar el título en suelo mexicano sería genial´

México, 28 oct (EFE).- El inglés Lewis Hamilton (Mercedes), líder de la temporada 2017 de Fórmula Uno, aseguró este sábado que consagrarse este domingo como campeón será una experiencia emocionante por la energía de los aficionados mexicanos.

"Ya vieron a los aficionados todo se ve increíble mucha energía y ganar el suelo mexicano sería genial; no he pensado en cómo celebraré ni lo voy a pensar hasta que lo logre", señaló el piloto de 32 años que ganará el título si entra entre los cinco primeros este domingo, o entre los nueve si el alemán Sebatian Vettel (Ferrari) no es el triunfador.

Lewis reconoció que el objetivo es ganar su cuarto título mundial tras haber reinado en 2008, 2014 y 2015, pero igual tratará de imponerse en la carrera aunque arrancará tercero.

"Adelantar acá es difícil, pero la carrera va a estar divertida. Espero que pueda adelantar a partir del lugar del que voy a salir y después usaré una estrategia de una sola parada, por lo cual todo va a depender de cómo se cuiden los neumáticos", agregó.

Lewis Hamilton reconoció que este ha sido un fin de semana difícil en general en una pista resbaladiza en la que los problemas con el auto se resaltan en México como en la complicada pista de Singapur.

"Mañana vamos a tener bastante diversión. Espero llegar lo más cerca que pueda de la curva uno", concluyó.

Este sábado Hamilton fue tercero de la clasificación ganada por el alemán Sebastian Vettel (Ferrari), quien logró su quincuagésima 'pole' desde en Fórmula Uno.