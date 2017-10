Vettel dice que Ferrari leyó bien la altitud de Ciudad de México

México, 28 oct (EFE).- El alemán Sebastian Vettel (Ferrari), segundo de la clasificación mundial de pilotos, dijo este sábado que su equipo supo descifrar la altitud de la Ciudad de México, 2.240 metros, para entregarle el mejor coche y obtener la posición de privilegio del Gran Premio de México que se correrá este domingo

Vettel consiguió su "pole position" número 50 en su carrera y saldrá primero en la parrilla de salida, mientras que el inglés Lewis Hamilton, líder del mundial y que lo aventaja con 66 puntos, se ubicó tercero.

"Es muy difícil correr acá. La altitud juega un papel diferente sobre el asfalto. Acá es muy fácil cometer errores y es muy difícil encontrar los límites y saber exactamente dónde estás, dónde puede presionar y dónde debes tener cuidado", explicó un eufórico Vettel en la conferencia de prensa tras la calificación.

"Sabía que si iba bien el primer sector de la pista y ejecutaba bien iba a tener una mejor oportunidad y funcionó justo al final", añadió.

El alemán destacó que la base para su primer lugar la construyó primer sector y destacó que la curva seis casi pierde el coche pero siguió adelante sin perder tiempo y consiguió la "pole" en su última vuelta.

"Me sentí cómodo para empujar hasta el final de la vuelta y cuando vi que estaba arriba en la clasificación, al cruzar la meta y escuche a la gente, exploté en el auto", dijo Vettel

Vettel terminó primero la calificación, en la que cubrió, en su mejor vuelta, los 4.304 metros de la pista mexicana en un minuto, 16 segundos y 488 milésimas, 86 menos que el holandés Max Verstappen (Red Bull), que saldrá junto a él desde la primera fila.

Vettel intentará ganar el domingo la carrera y espera que Hamilton no termine la carrera o quede fuera de los puntos para seguir con opciones al título.

Hamilton, con 66 puntos de ventaja sobre el alemán, le basta finalizar quinto para festejar en México su cuarto título mundial, o acabar noveno si no gana el alemán.