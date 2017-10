Fernando Alonso: "Este año Hamilton no tuvo rival"

México, 29 oct (EFE).- El español Fernando Alonso (McLaren), quien terminó en el décimo lugar del Gran Premio de México que se corrió este domingo consideró que el título mundial que se acreditó Lewis Hamilton, cuarto en su carrera, fue muy fácil ya que el inglés no tuvo rival, como el año pasado cuando, le ganó el duelo el alemán Nico Rosberg, ya retirado.

"Ha sido muy fácil para Hamilton este año. No tuvo a Nico (Rosberg) para batallar hasta la última carrera y no tuvo rival. Ojalá que McLaren el año que viene plante cara a Mercedes", declaró Alonso tras la carrera.