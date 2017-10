Sainz: "Tras las dos primeras vueltas he notado algo raro en el coche"

México, 29 oct (EFE).- El español Carlos Sainz (Renault), quien se retiró en la vuelta 62 del Gran Premio de México en el que fue el último de los cinco abandonos que registró la carrera, dijo este domingo que tras las dos primeras vueltas al circuito de la capital mexicana notó "algo raro" en el coche.

A pesar de ello, el español cumplió 62 giros al trazado mexicano de 4,3 kilómetros en el que llegó a estar quinto tras la arrancada y en el que abandonó cuando marchaba con dificultad en el sitio 16.

"Fue una pena (abandonar), porque hemos salido realmente bien. Hemos adelantado varias posiciones y teníamos una oportunidad de sumar puntos, pero después de las dos primeras vueltas he notado algo raro en el coche", dijo Sainz al canal Movistar+ F1 luego de bajar del coche.

"Hemos parado, ya íbamos últimos, con problemas de temperatura y no había mucho que hacer", agregó.

El madrileño dijo que notaba "muy raro" su coche desde la primera vuelta, ya que había mucho restos de piezas en la pista por el contacto entre el inglés Lewis Hamilton (Mercedes), nuevo campeón, y el alemán Sebastian Vettel (Ferrari) algo que "no" sabe "si ha tenido algo que ver".