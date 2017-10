Vettel: "Se siente un vacío"

México, 29 oct (EFE).- El alemán Sebatian Vettel (Ferrari) dijo este domingo que no tiene palabras para explicar sus emociones después de perder la posibilidad de ganar el título mundial de Fórmula Uno al acabar cuarto en el Gran Premio de México, aunque preciso que "se siente un vacío".

"Hoy ha sido un día complicado. Estaba esperando que algo sucediera pero cuando crucé la línea fue algo difícil. Entonces me aparté para darle espacio a Lewis Hamilton (Mercedes)", dijo Vettel tras la carrera.

Este domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, Vettel y Hamilton chocaron en la primera vuelta de la carrera y ambos salieron perjudicados ya que tuvieron que pasar por la cale de garajes.

El beneficiado de lo sucedido fue el holandés Max Verstappen (Red Bull), vencedor por delante de los finlandeses Valtteri Bottas (Mercedes) y Kimi Raikkonen. Vettel acabó cuarto y no pudo evitar la coronación de Hamilton, quien alcanzó su cuarto título mundial.

Precisamente con el título, el inglés igualó al alemán, quien ganó los títulos de 2010, 2011, 2012 y 2013 con Red Bull.

"Acabamos de perder el campeonato. No es el mejor momento pero estoy seguro de que hay muchas cosas positivas. Vamos en la dirección correcta. El equipo pelea, Ferrari me ha dado mucho y yo quiero devolverle todo", apuntó un apesadumbrado Vettel.

"No tengo muchas palabras cuando las cosas salen mal como hoy y te enfrentas al hecho de que ha acabado todo. Se siente un vacío. Pero tenemos un gran espíritu. Desde mi punto de vista somos mejor equipo. No obtuvimos lo que queríamos, pero debemos seguir adelante", finalizó.