Brown, sobre Alonso: "Hemos creado a un monstruo de las carreras"

Zak Brown, jefe de equipo de la escudería McLaren, la del español Fernando Alonso, está encantado con el atrevimiento del español, decidido a probar en todas las especialidades posibles. Después de su aventura en las 500 Millas de Indianápolis el pasado mes de mayo, donde finalmente abandonó por causa de un problema en el motor de su coche, el piloto español se atreve ahora a participar en Daytona.

Daytona es una de las carreras de resistencia más importantes del mundo y una de las pruebas más seguidas en Estados Unidos, siempre con un multitudinario público asistente. El piloto español se enfrentará en enero de 2018 a la prueba de 24 horas, compitiendo en equipo, con sus compañeros Lando Norris y Phil Hanson, ambos de la cantera de McLaren.

La competición, donde se recorren un total de unos 4.000 kilómetros tiene la peculiaridad de que monoplazas techados y turismos compiten juntos.

El jefe ejecutivo de McLaren y del equipo United Autosports, Zak Brown ha declarado en 'Sky Sports' la decisión de Alonso a competir en esta nueva prueba para él y ha desvelado la conversación con la que se empezó a gestar la nueva aventura del español en Estados Unidos.

"Estaba en ese momento con Alonso y con Luis García Abad, su representante, y Fernando dijo: 'Quiero competir en Daytona'. ¡Me he acostumbrado a que diga estas cosas después de lo de Indy! Me giré a Luis y le pregunté si Fernando iba en serio. Él me lo dijo claro: '¡Y tanto!'. No pregunté dos veces. Hemos creado a un monstruo de las carreras".

El estadounidense añadía que Fernando "claramente tiene interés en Le Mans y quiere volver a Indianápolis. Me sorprendió lo convencido que está con Daytona, pero me llama la atención la forma en que Fernando trabaja: se lo piensa un tiempo y después toma la decisión. Está claro que se lo ha pensado más de lo que anticipé cuando dijo que quería competir en Daytona", explica Brown.