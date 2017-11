Comienza el Buenos Aires Padel Master, el torneo "más importante" del año

Buenos Aires, 6 nov (EFE).- El Buenos Aires Padel Master 2017, el torneo "más importante del año" para el número uno del mundo, el argentino Fernando Belasteguín, comenzó a disputarse hoy en el predio de La Rural con los partidos clasificatorios para los dieciseisavos de final, que comienzan el martes.

Los jugadores argentinos Belasteguín y Daniel Gutiérrez, número tres del mundo, participaron este mediodía del lanzamiento oficial del evento junto a Hernán 'Bebe' Auguste, director Deportivo del Circuito Mundial de Padel; y Oscar Nicastro, presidente de la Asociación Padel Argentino.

También participaron de la rueda de prensa Luis Lobo, secretario de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires; Carlos Solaner, director Comercial de La Rural; Gastón Lernoud, presidente de La Rural; y Lisandro Borges, director de Visión Deportiva, la empresa organizadora.

"Para nosotros, que hace tantos años que nos ganamos la vida en España a través del padel, no hay ninguna duda de que el torneo de Buenos Aires es impresionante porque te viene a ver gente que no puede hacerlo en España. Hay muchos factores que hacen que este sea el torneo más importante del año", dijo 'Bela'.

El número uno del mundo resaltó lo "importante" que es para él que en Buenos Aires puedan verlo competir no solo su familia y sus amigos sino también las personas que le enseñaron a jugar al padel cuando era chico.

Gutiérrez coincidió con Belasteguín y dijo que "tener la posibilidad en algún punto o momento difícil cruzarte una mirada con tu padre o tu madre es algo muy especial".

"Desde que jugué este torneo el año pasado digo que es el torneo más importante para mí. También lo es ahora por lo deportivo, porque si lo gano tengo posibilidades de ser número uno. Por eso pasa a ser el torneo más importante para mí de la temporada", explicó.

Antes de que comenzase la rueda de prensa el vicegobernador de Buenos Aires, Diego Santilli, dijo sentir "orgullo" de que Buenos Aires acoja a "los mejores jugadores del mundo de un deporte muy presente en el corazón de los argentinos".

Además, Auguste sostuvo que este torneo tomó "una magnitud que nadie imaginaba" y reveló que el Buenos Aires Padel Master "se va a quedar para siempre" porque genera mucho entusiasmo en los argentinos que juegan en España.

Belasteguín y el brasileño Pablo Lima, la pareja número uno del mundo, tendrán un duro debut el miércoles ante el argentino Sebastián Nerone y el español Alex Ruiz, a quienes vienen de eliminar en las semifinales del certamen de Zaragoza, torneo que finalmente ganaron.

Gutiérrez y el español 'Paquito' Navarro, la segunda mejor pareja del mundo, se enfrentarán el martes al español Nacho Gadea (número 30 del mundo) y al argentino Germán Tamame (31).

La final del Buenos Aires Padel Master, el decimocuarto y antepenúltimo torneo del Circuito Mundial de Padel, se disputará el domingo.