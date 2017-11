Hamilton dice que su meta será ´dificultar la vida de Vettel´ los próximos años

Sao Paulo, 8 nov (EFE).- El piloto británico Lewis Hamilton, proclamado tetracampeón del mundo de Fórmula Uno hace dos semanas en México, bromeó este miércoles sobre su inmediato futuro y dijo que su objetivo de los próximos tres años será "dificultar la vida de Sebastian Vettel".

"Sebastian acabó de firmar por tres años más con Ferrari. Estoy animado, en mi cabeza el objetivo será dificultar la vida de él", ironizó el piloto en una rueda de prensa en Sao Paulo antes de disputar este domingo el Gran Premio de Brasil, penúltimo de la temporada.

Hamilton, de la escudería Mercedes, espera estar durante ese tiempo en la Fórmula Uno para crear "una batalla más intensa y espectacular" con Vettel, su principal rival durante esta temporada, y el resto de compañeros.

"La perfección es el objetivo, quiero llegar lo más próximo posible de la perfección", agregó.

Preguntado sobre la posibilidad de superar en títulos al alemán Michael Schumacher en el futuro, Hamilton dijo que nunca llegó a imaginar que llegaría a ganar cuatro campeonatos mundiales y subrayó que todavía es joven y que tiene "mucho tiempo" por delante.

Aunque remarcó que su sueño como piloto "nunca fue tener más títulos que Michael Schumacher".

El británico festejó el pasado 29 de octubre en México su cuarto título mundial después de los de 2008 con el equipo McLaren y los de 2014 y 2015 con su actual escudería.

Hamilton, junto con Alain Prost y Sebastian Vettel -que también ostentan cuatro títulos-, solo tiene por delante en el historial de máximos vencedores a Schumacher, siete veces campeón (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004), y al argentino Juan Manuel Fangio, vencedor en cinco ocasiones (1951, 1954, 1955, 1956 y 1957).

A pesar de haber ganado ya el título de campeón, el primer piloto de Mercedes aseveró que quiere "ganar las dos carreras" que faltan, primero Brasil y después Abu Dabi.

En su opinión, la escudería Red Bull estará "fuerte" este fin de semana en Interlagos y "Ferrari también" porque ambas vienen mejorando sus actuaciones, por lo que la carrera "estará apretada".

"La verdad no voy a relajarme todavía. No soy así, este fin de semana va a ser difícil, tengo que invertir y darle duro. Estoy muy animado y espero que no haga mucho calor porque eso acaba derritiendo los neumáticos", expresó.

Hamilton recordó al mítico Ayrton Senna, del que tiene "un cariño especial" y al que vio correr desde que tenía cinco años.

"Sueño con hacer una cosa como Ayrton Senna, me inspiró mucho e inspiró a todo un país. Mi sueño es hacer una cosa parecida", comentó.