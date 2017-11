Fernando Alonso: "Está acabando un año complicado"

El piloto español Fernando Alonso (McLaren-Honda), quien hoy terminó en octava posición en el Gran Premio de Brasil, aseguró que los puntos conseguidos este domingo "son una buena recompensa" y recordó que está acabando un "año complicado".

"Ojalá sea la última carrera que tengamos que correr en estas condiciones", dijo el ovetense, en referencia a Abu Dhabi, tras acabar el Gran Premio de Brasil.

Alonso "luchó" hoy para pasar al brasileño Felipe Massa (Williams), quien se despidió del circuito de Interlagos tras acabar en el séptimo puesto, pero lamentó tener un "déficit de potencia increíblemente increíble".

"Salí mal esta vez, la reacción al semáforo no fue muy buena, patinaron las ruedas y pensaba que iba a perder posición, pero en la primera curva me tiré por fuera para intentar recuperar, nos pusimos quintos. Con el safety car nos pasó Massa sin que me pudiera defender y también sabía que tanto Ricciardo como Hamilton vendrían por detrás y nos pasarían, así que al final una octava posición y sumar estos puntos nos saben a gloria", señaló Alonso, en declaraciones a las televisiones.

El Gran Premio de Brasil, decimonovena y penúltima prueba del Mundial de Fórmula Uno, fue vencido por el alemán Sebastian Vettel (Ferrari), quien se queda a un paso del subcampeonato.