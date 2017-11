Alonso aún no ha decidido si correrá las 24 Horas de Le Mans el año próximo

El español Fernando Alonso (McLaren), doble campeón mundial de Fórmula Uno, declaró este jueves en el circuito de Yas Marina, sede del Gran Premio de Abu Dabi, el último del año, que aún no ha decidido si el año próximo hará las 24 Horas de Le Mans, aunque admitió a EFE que cualquiera que sea su decisión "no" la modificará según cómo arranque el Mundial 2018 de F1.

"Me sentí bien en las pruebas que hice (en las últimas jornadas probó en Bahréin el Toyota TS050 con el que correrá presumiblemente el año que viene las 24 Horas de Le Mans; y, en Alcañiz, Aragón, el Ligier JS P217 con el que disputaría las 24 Horas de Daytona). Cada semana pruebo coches diferentes, pero, obviamente, las últimas dos pruebas que hice fueron públicas, de series mayores. Y estoy contento", explicó durante la rueda de prensa oficial de la FIA (Federación Internacional del Automóvil) que tuvo lugar este jueves en el circuito de Yas Marina.

"Obviamente son coches diferentes, con tecnologías que no hay o que han sido prohibidas en la Fórmula Uno, como el control de tracción y otras cosas. También cuestiones como las limitaciones del combustible y todo esto; y eso hace que tengas que cambiar tu modo de conducción. Los test en España quizá fueran más sencillos, pero han sido muy divertidos, así que creo que estamos listos para el próximo invierno en Daytona", afirmó Alonso, al que no le sorprendió que casi todo el mundo señalase lo bien que se adaptó a esos nuevos coches.

"Cuando confías en ti mismo crees que te puedes adaptar rápidamente a cosas nuevas. Creo que ese ha sido uno de mis puntos fuertes en mi carrera de Fórmula Uno. Quizá no sea el más rápido en la calificación, ni en carrera, ni en mojado... pero soy bastante bueno en todo", dijo.

"Así que estoy preparado para competir en otras categorías contra los mejores, después de aprender de ellos, claro; y tras escuchar sus consejos", afirmó Alonso, que explicó que "alguna vez" hará las 24 Horas de Le Mans, aunque no sabe aún si lo hará "el año próximo, dentro de dos o a más largo plazo".

El doble campeón mundial asturiano (2005 y 2006, con Renault) explicó a Efe, no obstante, que sea cual sea la decisión que tome acerca de las pruebas que disputará el año próximo, "no" la piensa modificar aunque el arranque del próximo Mundial de Fórmula Uno fuese prometedor, tras tres años para el olvido con McLaren-Honda y con un futuro que sólo puede mejorar, con el cambio de propulsor, a Renault.

"Tenía grandes esperanzas en el proyecto de McLaren y Honda, por eso me cambié de Ferrari; sobre todo por esa sociedad tan exitosa que habían tenido hacía años. Pero no logramos los resultados que deseábamos. Ahora es el momento de cambiar y la entrada de los motores Renault el año próximo me hace ser bastante optimista, sobre todo viendo los resultados que con ellos está logrando Red Bull", apuntó.

"Ahora mismo faltan algunas cosas, pero en líneas generales están luchando por podios y por victorias. Y eso te hace ver la imagen de otra forma, de forma muy distinta a la que vemos las cosas ahora. Soy optimista, no hay duda de ello", dijo.

"Y volver con Renault es como volver con mis amigos, con mi segunda familia. Son una gran compañía, siempre", afirmó el piloto asturiano, que, al ser preguntado por Efe, acerca de si un espectacular arranque de la próxima temporada le haría modificar sus intenciones, fuesen las que fuesen, fue tan escueto como claro. "No", contestó Alonso este jueves en Abu Dabi.