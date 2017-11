Bottas: "Por supuesto que he tenido grandes momentos, pero también malos"

El finlandés Valtteri Bottas (Mercedes), tercero en el Mundial de Fórmula Uno, con 280 puntos -22 menos que el alemán Sebastian Vettel (Ferrari)- indicó este jueves en el circuito de Yas Marina, sede del Gran Premio de Abu Dabi, el último del Mundial 2017, que "por supuesto" tuvo "grandes momentos" durante este año, "pero" que "también" los tuvo "malos".

Bottas, nacido hace 28 años en Nastola y que este año logró sus dos primeras victorias en Fórmula Uno al ganar en Rusia y en Austria, se expresó de esta forma en el transcurso de la conferencia de prensa oficial de la FIA (Federación Internacional del Automóvil) en el citado circuito de la capital de los Emiratos Árabes Unidos, sede de la última carrera del Mundial 2017.

"Creo que el balance ha sido un poco de altos y bajos, en mi caso. Claro que he tenido muchos grandes momentos, pero también los he tenido muchas decepciones", comentó el compañero de equipo de Hamilton, relevo en Mercedes del alemán Nico Rosberg, que anunció su retirada sólo cinco días después de proclamarse campeón mundial, precisamente en este circuito, el año pasado, después de acabar segundo una prueba que ganó el inglés.

"Lo principal de esta temporada ha sido la cantidad de cosas que he aprendido, lo que he crecido como piloto; y las cosas que me pueden servir para el futuro. Y eso es lo que importa", afirmó el finés.

"Lewis ganó el título, como compañero de equipo, así que está claro que teníamos el coche para lograrlo y él me ganó este año. Así que he aprendido mucho y por eso miro hacia adelante", declaró Bottas este jueves en Abu Dabi.