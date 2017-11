Checo Pérez: Hubo dos categorías y nosotros ganamos el Mundial en la nuestra

Abu Dabi, 23 nov (EFE).- El mexicano Sergio Pérez (Force India), que, salvo desgracia, acabará séptimo el Mundial de Fórmula Uno -por detrás de los pilotos de las dominantes Mercedes, Ferrari y Red Bull- explicó a EFE este jueves, en el circuito de Yas Marina, sede del Gran Premio de Abu Dabi, que "este año, más que nunca, hubo dos categorías" y que ellos ganaron "el campeonato en la" suya.

"En líneas generales, la temporada ha sido buena, con algunos altos y bajos durante el año; aunque me hubiese gustado haber tenido muchos más puntos ahora mismo", opinó 'Checo' Pérez, que afronta su séptima temporada en la Fórmula Uno, en la que ha subido siete veces al podio, cuatro de ellos con su actual escudería.

"Pero el equipo ha hecho un trabajo estupendo, logrando, por segundo año consecutivo, el cuarto puesto en el Mundial de constructores. Así que en ese aspecto podemos estar muy contentos", explicó 'Checo', nacido hace 27 años en Guadalajara y que es séptimo en el certamen, con 94 puntos, once más que su compañero galo Esteban Ocon, único que podría arrebatarle esa plaza.

"Hemos optimizado el potencial en términos del resultado final. Acabar de nuevo séptimo el Mundial de pilotos es un gran resultado. Desde mi punto de vista, creo que es lo máximo que podía conseguir, en cuanto a posiciones, así que ha sido un gran año", comentó a Efe el mexicano en el transcurso de su comparecencia de este jueves ante los medios de comunicación en el circuito de Yas Marina, sede de la vigésima y última prueba del Mundial de Fórmula Uno.

"Me gustaría acabar la temporada con una buena actuación, me encantaría poder hacerlo. La distancia respecto a los tres equipos punteros ha sido bastante decepcionante", apuntó el mexicano.

"Creo que este año, más que nunca, ha habido dos categorías en la Fórmula Uno. Una, entre los primeros tres equipos. Y otra, entre el resto de nosotros. Así que podemos decir que ganamos el campeonato en nuestra categoría", manifestó a Efe 'Checo' Pérez en la capital de los Emiratos Árabes Unidos.

"No diría que éste ha sido mi mejor año con el equipo, me hubiera gustado pasar de los 100 puntos; pero, al final del día, sé que he hecho mi trabajo. Traje a casa un montón de puntos. Tuvimos altos y bajos, pero estoy satisfecho", indicó el bravo piloto tapatío, que comentó que "desde Sao Paulo (sede del Gran Premio de Brasil, hace dos semanas)" él y su compañero francés -con el que protagonizó varios incidentes este año- obtuvieron de nuevo el permiso de competir entre ellos, sin atender a órdenes de equipo.

"Él, obviamente, acabó su carrera en la primera vuelta. Pero tenemos de nuevo libertad para competir entre nosotros. Y el ambiente en el equipo es bueno", apuntó 'Checo', cuyo mejor resultado en Abu Dabi fue el quinto que logró hace dos años.

"Ahora ya nos estamos centrando en 2018, en desarrollar el coche con miras a la próxima temporada. Tanto aquí, como en la factoría, estamos pensando ya en la próxima campaña", comentó el mexicano, cuyo mejor resultado del año fue el cuarto que obtuvo en el Gran Premio de España, el pasado mes de mayo, en el circuito de Montmeló (Barcelona).

"Obviamente, esta temporada, donde más cerca me vi del podio fue en Baku (Azerbaiyán, donde, sin embargo, acabó retirándose). Creo que hubiese hecho podio allá. Pero con tantos coches de seguridad creo que tuvimos mala suerte", indicó.

"Y luego tuve el incidente con Esteban... pero, en cualquiera de los casos, viendo cómo había discurrido todo el fin de semana, está claro que la oportunidad más clara de haber subido al podio este año la tuve en Baku. Sin los coches de seguridad y sin habernos tocado Esteban y yo, creo que hubiese subido al podio", recalcó 'Checo', que este año también fue quinto en Canadá y en Singapur.

Pérez ensalzó el funcionamiento de los nuevos monoplazas, más rápidos esta temporada: "Fue algo bueno. Ha sido un placer conducir estos coches, sobre todo en las curvas rápidas. Han sido los coches más rápidos de la última generación. La velocidad ha sido muy gratificante, tanto en las curvas rápidas como en las lentas; pero, sobre todo, a una vuelta", precisó 'Checo', que también valoró el avance de los neumáticos Pirelli, proveedor único del Mundial de F1.

El mexicano también tuvo palabras de elogio para su compañero y rival, Ocon, con el que mantuvo unas cuantos episodios polémicos durante la temporada. "Sigo pensando que el mejor compañero que tuve fue (el alemán) Nico (Hülkenberg, ahora en Renault), pero Esteban es un gran piloto, de eso no hay duda alguna", apuntó.

"Él tiene mucho talento y ya tiene mucha experiencia. Ya llegó a la Fórmula Uno muy bien preparado, es algo que se vio desde el primer test que hizo. Demostró que tenía madurez y que atesoraba muchos conocimientos", indicó 'Checo', que en su encuentro con la prensa escrita internacional se expresó, como es habitual, en inglés.

"Enseguida se vio que tenía buen ritmo. Y no es un secreto que es un gran piloto y que va a ser uno de los grandes en el futuro. Fue un gran reto para mí intentar batirlo durante todo el años. Su manera de pilotar es similar a la de Nico (Hülkenberg)", manifestó Sergio Pérez. "Estoy contento de que todos los problemas se hayan solucionado; todo ha quedado claro entre nosotros", añadió.

"Soy optimista con miras a la siguiente temporada, en la que él tendrá más presión, porque será su segunda en el equipo; y mi meta será la de batirlo de nuevo. Aunque la cosa estará apretada", comentó 'Checo' Pérez este jueves en el circuito de Yas Marina de Abu Dabi.

Adrian R. Huber