Sainz: "El premio me ha llegado antes de Navidad, que es cuando suelen llegar"

El español Carlos Sainz (Renault) declaró a EFE este jueves en el circuito de Yas Marina, sede del Gran Premio de Abu Dabi, el último del Mundial de Fórmula Uno, que "el premio ha llegado antes de Navidad, incluso, que es cuando suelen venir los buenos regalos".

"Ha sido una temporada muy buena, sí, ha ido muy bien. Hay que rematarla este fin de semana, pero estoy muy contento, porque si me llegas a haber dicho en enero que iba a estar aquí, en Renault, a final de año.... Yo creo que se han adelantado los acontecimientos; y los acontecimientos sólo se adelantan si haces las cosas muy bien", afirmó.

"Y este año hay que estar muy contentos", explicó el talentoso piloto madrileño, de 23 años, este jueves, en Abu Dabi, acerca de su salto a la escudería francesa tras firmar una sensacional temporada en Toro Rosso durante las primeras dieciséis carreras del año.

"El premio ha llegado antes de Navidad, incluso, que es cuando llegan los premios y los buenos regalos. Para mí poder hacer estas cuatro carreras para preparar 2018 es algo muy especial; para poder llegar aún mejor preparados el año que viene", declaró a Efe Carlos Sainz este jueves en el circuito de Yas Marina.

"Creo que ha habido grandes momentos este año", comentó en la capital de los Emiratos Árabes Unidos, durante su encuentro con los medios escritos, el hijo del doble campeón mundial español de rallys de idéntico nombre.

"Ha habido bastantes. Austin (EEUU) fue algo especial. El fin de semana de Mónaco fue perfecto... el domingo de China fue bastante especial, también", dijo.

"Y, luego, Singapur también lo fue, por el hecho de firmar para Renault ese fin de semana y en el mismo fin de semana hacer tu mejor fin de semana en la Fórmula Uno (acabó cuarto en Marina Bay)", indicó a Efe Carlos Sainz, que antes de pasar a Renault sumó para Toro Rosso 48 de los 56 puntos que lleva en el Mundial.

"Es difícil escoger uno de ellos entre esos, pero cada cuál ha sido muy bueno", apuntó.

"El año que viene espero dar un paso adelante, tanto yo, como el equipo. Pero cómo de grande es imposible de decir en noviembre de 2017. Es imposible saber cómo de grande va a ser ese paso", respondió a Efe en Abu Dabi 'Carletes', que tuvo palabras de elogio para el motor del año que viene -que también llevará el McLaren de su compatriota Fernando Alonso- y para su nuevo compañero, el alemán Nico Hülkenberg.

"Mi relación con él es muy buena. Y como piloto es de los mayores talentos, si no el mayor con el que me he enfrentado. A una vuelta es fácil uno de los pilotos más rápidos de la Fórmula Uno. Estoy contento de poder compartir equipo con él, porque estoy convencido de que entre los dos vamos a empujarnos el uno al otro y que vamos a llevar al equipo hacia adelante", concluyó Sainz.