Verstappen: Año fue bueno, pero no genial, porque no he luchado por el título

Abu Dabi, 23 nov (EFE).- El holandés Max Verstappen (Red Bull), el más joven de la historia en ganar una carrera de Fórmula Uno -el Gran Premio de España del año pasado, con 18 años- manifestó este jueves en el circuito de Yas Marina, sede del Gran Premio de Abu Dabi, que su año "ha sido bueno, pero no genial, porque no" ha "estado luchando por el título".

"He logrado dos victorias este año y eso hace que la temporada haya sido buena, pero no genial, porque no he estado luchando por el título", explicó la joven estrella holandesa, de 20 años, que, con 158 puntos, ocupa el sexto puesto en el Mundial, plaza con la que acabará el campeonato.

"Esperemos que este fin de semana vaya mejor que el de Brasil, todo irá mejor si estamos más cerca en la calificación", indicó Verstappen en el transcurso de la rueda de prensa oficial de la FIA (Federación Internacional del Automóvil) que tuvo lugar este jueves en el circuito de Yas Marina.

"Creo que he mejorado algo como piloto este año, pero la cuestión es de experiencia, porque si no has estado mucho tiempo en las categorías inferiores, todo lo tienes que aprender en la Fórmula no, directamente", comentó Max, al que le ha gustado más el coche de este año -"el del año pasado era más de juguete"-, pero que afirmó que la pasada temporada se divirtió "más que ésta".

Verstappen bromeó cuando le preguntaron por su relación con su compañero australiano Daniel Ricciardo. "Es terrible, realmente mala. No para de tirarse pedos. Huele muy mal en nuestro 'hospitality' todo el tiempo", dijo, antes de matizar, ya en serio: "No, es un gran tipo".

"En pista siempre intentas ganar a tu compañero, pero eso no quiere decir que luego no puedas echarte unas risas con él. Creo que los dos nos guardamos un gran respeto y, si soy sincero, creo que nunca experimenté algo así en las carreras: tener un compañero tan bueno y pasarlo tan bien con él", indicó este jueves en Abu Dabi el estelar piloto holandés.

"Así que espero que seamos compañeros de equipo durante mucho tiempo", recalcó Verstappen en la capital de los Emiratos Árabes Unidos.