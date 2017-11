Alonso: "Estoy contento por haber acabado el año con buena sensación"

El español Fernando Alonso (McLaren-Honda), que cerró el Mundial de Fórmula Uno con un noveno puesto en el Gran Premio de Abu Dabi, la última de las veinte carreras del certamen, declaró en el circuito de Yas Marina que está "contento, por poder acabado el año con buena sensación".

"Estoy contento de acabar el año con una buena sensación. La crono fue más o menos bien; y en la carrera quería acabar en los puntos. Y, bien, ha sido una pequeña recompensa a tres años de dificultades", opinó en los Emiratos Árabes Unidos el doble campeón mundial asturiano (2005 y 2006, con Renault).

"Tenía miedo de acabar con un abandono, un problema o un incidente, por ejemplo, en la salida que te dejase un saber de boca amargo, pero ha sido una carrera normal, intentando acabar en los puntos. Y ahora desear la mejor suerte a Honda, para el futuro; y a McLaren con el nuevo proyecto Renault", explicó Alonso a las televisiones este domingo en Abu Dabi, donde hizo unos cuantos 'donuts' al acabar la carrera.

"Sí, llevo tantos años viendo como hacen los 'donuts' al celebrar las victorias y me he dicho 'a ver cómo se hacen con estos coches de 2017', no vaya a ser que lo necesitemos si ganamos alguna carrera el próximo año, para estar habituados", opinó el campeón español, que acabó en decimoquinta posición, con 17 puntos, un Mundial cuyo cierra deseaba.

"Tenía que llegar ya, hacen falta unos meses de descanso, sobre todo para los mecánicos, porque ha sido una temporada larga", apuntó Alonso, de 36 años, 32 veces victorioso en Fórmula Uno.

"Ahora hay que preparar el coche a ver como introducimos el motor Renault en el chasis, que no haya ningún problema y llegar a los test y hacer una buena pretemporada, que estos años no pudimos hacer", opinó el astro astur, que analizó el desarrollo de la última carrera del año.

"Estuvo apurado, teníamos un grupo interesante, Felipe (Massa, brasileño) por delante; por detrás (su compatriota) Carlos (Sainz), intentamos hacer el 'undercut' a Felipe y por detrás no podíamos con Carlos".

"Y, por su abandono, ganamos una posición gratis y, bueno, en cuanto a Massa (que este domingo disputó su última carrera en F1), pues 14 o 15 años compartiendo pista con él y hasta la ultima carrera luchando los dos", manifestó Alonso este domingo en Abu Dabi.