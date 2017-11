Bottas: "Contento por acabar con victoria, el año próximo quiero mejorar"

El finlandés Valtteri Bottas (Mercedes), que este domingo ganó el Gran Premio de Abu Dabi, la última de las veinte carreras del Mundial de Fórmula Uno, declaró en el circuito de Yas Marina que está "contento, por poder acabar el año con una victoria" y que la próxima temporada quiere mejorar su tercer puesto final en el campeonato.

"Esta victoria ha sido importantísima para mí, sobre todo después de todas las dificultades que he tenido en la segunda mitad del año", explicó Bottas, nacido hace 28 años en Nastola y que este domingo logró su tercera victoria en Fórmula Uno, asimismo la tercera del año, después de las que logró en el circuito del anillo olímpico de Sochi (Rusia) y en el Red Bull Ring de Spielberg (Austria).

"He trabajado duro y por fortuna esta semana han salido bien todas las cosas. Estoy contento por haber podido acabar así la temporada", comentó Bottas, que salió desde la 'pole' y también firmó la vuelta rápida de la carrera.

"Quiero aprovechar para felicitar a Lewis (Hamilton, su compañero inglés) por su campeonato; y también a Sebastian (Vettel, alemán de Ferrari) por haber logrado el subcampeonato", indicó Bottas en la ceremonia del podio, oficiada por los ex pilotos británicos David Coulthard y Martin Brundle.

"Este año he acabado tercero el Mundial, así que ojalá que la próxima temporada lo haga mejor y pueda acabar más adelante", indicó el finés.

"No tuve mayores contratiempos, salvo algunos problemillas cuando Lewis me presionaba en la zona en la que me encontré a los doblados. Pero en las últimas vueltas todo volvió a estar en orden y estoy muy feliz ahora mismo, aunque no se me note", declaró Valtteri Bottas tras ganar este domingo el Gran Premio de Abu Dabi.