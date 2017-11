Vettel: "Me fastidia decirlo, pero Lewis fue mejor y lo felicito"

El alemán Sebastian Vettel (Ferrari), cuádruple campeón mundial de Fórmula Uno (2010-13, con Red Bull) que este domingo fue tercero en el Gran Premio de Abu Dabi, el último del Mundial de Fórmula Uno, que concluyó en segunda posición, manifestó que le "fastidia decirlo, pero que (el inglés) Lewis (Hamilton) fue mejor" y que, por tanto, lo felicita.

"Al principio de la carrera lo intenté duramente, pero después de tres, cuatro o cinco vueltas, ya vi que no podía ir más rápido", explicó Vettel, que acabó el Mundial, tras lograr cinco victorias, en segunda posición, a 46 puntos de los 363 que logró Hamilton (Mercedes) para conseguir su cuarto título mundial.

"En la segunda tanda, el coche fue mucho mejor, pero no fue suficiente para coger a los Mercedes", comentó el campeón de Heppenheim, de 30 años, que lleva 50 'poles' y 47 victorias en Fórmula Uno.

"Hubiese preferido ganar la carrera, pero también es verdad que podemos extraer cosas positivas de lo que ha sido esta temporada", indicó el alemán, que logró su mejor clasificación final en un campeonato desde que es piloto de Ferrari.

"Quiero felicitar a Valtteri (Bottas, finlandés de Mercedes) por su victoria de hoy; y transmitirle muchas felicidades a Lewis (Hamilton) por el título", explicó Vettel en la ceremonia del podio de Yas Marina, oficiada por los ex pilotos británicos David Coulthard y Martin Brundle.

"Me fastidia decirlo, pero Lewis fue mucho mejor este año y mereció ganar el título, así que no me queda más remedio que reconocerlo y felicitarlo", manifestó Vettel.