Farrés: "Estamos mucho mejor preparados que el año pasado"

Madrid, 20 dic (EFE).- El piloto Gerard Farrés, que el año pasado logró su primer podio en el Dakar, asegura que en su equipo, el Himoinsa Racing, están "mucho mejor preparados que el año pasado" para la carrera, que comienza el 6 de enero en Lima.

Días antes de partir hacia tierras sudamericanas para participar en el Rally Dakar, los cinco pilotos del equipo exhibieron en el acto de presentación las 39 medallas y trofeos que atestiguaban todos los éxitos del equipo en esta carrera.

En apenas tres años el Himoinsa Team se han colado en el Top 3 de la prueba. En la pasada edición, alineó a seis pilotos y ascendió al tercer puesto absoluto en un hito histórico para un equipo privado.

Gerard Farrés, tercero en la pasada edición, comentó sus impresiones antes de partir: "El año pasado cumplí un sueño de toda una vida: hice un podio en la carrera a la que he dedicado toda mi carrera profesional, ¡qué más se puede pedir! Para este año la ambición no disminuye, y saldremos a por todas una vez más. He tenido un año complicado por la lesión de rodilla, pero me encuentro en plena forma y hemos entrenado muchísimo, hemos mejorado mucho en la navegación y estamos mucho mejor preparados que el año pasado".

Iván Cervantes se declaró "muy motivado" para el rally. "Este año será mi tercer Dakar y he evolucionado mucho, me siento muy confiado tras los últimos entrenamientos en Marruecos. Este año la navegación ha sido mi principal prioridad, y hemos evolucionado y mejorado claramente, el planteamiento de entrenamientos ha sido el correcto y los resultados están llegando. Será una edición brutal porque 40 años de carrera no se cumplen todos los días, así que nos hemos preparados para todo".

Miguel Puertas, Team Manager del equipo, comentó: "Hemos crecido y nos hemos dotado de más estructura para afrontar la carrera con mayores garantías si cabe. Tendremos 5 pilotos en pista, 4 KTM 450 Rally y una unidad 450 Enduro con Kit Rally para Romero, 1 camión 6x6, 1 camión motorhome 4x4, 1 autocaravana, 1 vehículo de prensa y 9 personas de equipo técnico sobre el terreno para que nada falle. Estamos muy preparados y, sobre todo, somos un equipo muy cohesionado".

Dani Oliveras también se mostró esperanzad: "Estoy muy satisfecho con el desarrollo técnico que hemos alcanzado con las KTM, hemos hecho muchísimos kilómetros de test y los resultados han llegado. Además, como veis, somos una piña y la relación dentro del equipo es excepcional. Todo ello se trasladará a la pista, y seguro que nos complementaremos muy bien para afrontar la carrera al máximo."

Para esta edición se incorpora Marc Solà, que participará en su primer Dakar con el equipo: "Estoy muy ilusionado, ha sido una temporada fantástica y me encuentro muy a gusto en el equipo, me han recibido con los brazos abiertos y me he adaptado muy bien a su método de trabajo, son una gran familia. La KTM es espectacular, he cogido mucha confianza en las carreras y test que hemos realizado, me siento muy preparado."

La armada roja se completa con Rosa Romero: "Este será mi séptimo Dakar. Estoy muy contenta con mi mejora, he trabajado muy duro y aquí estoy un año más, dispuesta a seguir peleando por alcanzar la meta en Córdoba luchando por la clasificación femenina, que cada día está más competida. Estoy mentalizada porque esta edición será diferente y muy exigente, y he optado por volver a la KTM 450 Enduro para afrontarla con garantías, me siento muy cómoda con esta moto".