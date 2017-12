Hamilton se disculpa tras ser acusado de sexista por criticar a su sobrino

El piloto británico de Fórmula Uno Lewis Hamilton ha pedido perdón públicamente después de ser acusado de sexista tras burlarse en redes sociales de su sobrino, quien había pedido como regalo de Navidad un vestido de princesa.

"Estoy triste, mirad cómo se ha vestido mi sobrino", se escucha al cuatro veces campeón mundial en un vídeo colgado en su cuenta de Instagram mientras graba al niño, ataviado con un vestido de princesa rosa y agitando una varita mágica con un corazón del mismo color.

"Los niños no usan vestidos de princesas", añadió Hamilton, quien le preguntó, entre risas, si el traje era un regalo navideño.

El piloto británico, de 32 años, ha sido acusado de sexista y, tras el revuelo formado, ha eliminado el vídeo, publicado el día de Navidad, de su cuenta de la red social Instagram, en la que tiene 5,7 millones de seguidores.

"Estaba jugando con mi sobrino y me di cuenta de que mis palabras no eran apropiadas, por lo que he borrado la publicación. No quise hacer daño ni ofender a nadie. Me encanta que mi sobrino se sienta libre de expresarse, como todos deberíamos hacerlo", publicó Hamilton en su cuenta de Twitter.

"Pido perdón por mi comportamiento y sé que no es aceptable marginar o estereotipar a nadie, vengan del sitio que vengan", prosiguió. "Siempre he apoyado que todos vivan su vida como quieran y espero que me puedan perdonar por este lapso en mi juicio", concluyó el británico.

Hamilton ha sido duramente criticado en Reino Unido por su actitud, y Liam Hackett, fundador de la organización benéfica contra el acoso 'Ditch the Label', ha asegurado que es "decepcionante ver a alguien utilizar una plataforma (Instagram) para avergonzar a un niño pequeño".

Además, Imraan Shathar, de 'Stay Brave UK', organización que lucha contra la discriminación en Reino Unido, ha pedido públicamente que a Hamilton le quiten la condecoración MBE (Miembro de la Orden del Imperio Británico).