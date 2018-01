Nani Roma: "Estoy muy triste y enfadado conmigo mismo"

Redacción Deportes, 13 ene (EFE).- El piloto español Joan Roma (Mini), que se retiró del Dakar 2018 tras un accidente en la tercera etapa, ha declarado que está "muy triste y enfadado" consigo mismo.

Nani Roma pasó el viernes por el Institut Quirón Dexeus para someterse a una revisión a fondo en la que no se le apreció lesión alguna.

A los dolores, al cansancio y al disgusto por el abandono, se le suma ahora un proceso gripal que mantiene en cama y con fiebre al piloto catalán.

"Me encuentro muy cansado, muy chafado... En el hospital de Lima cogí un virus o algo de resfriado que ha derivado en gripe. Encima del dolor de espalda, ahora con todo esto, aún me siento peor", afirma Roma en declaraciones que difunde su gabinete de comunicación.

"Lo bueno es que no hay nada grave, que los médicos han descartado todo tipo de rotura o lesión de espalda. Por lo tanto, con tratamiento de fisioterapia y reposo, recuperaremos el estado físico", agregó.

Al recordar el accidente que le hizo abandonar el Dakar, Nani Roma señala: "Estoy muy triste y enfadado conmigo mismo. Triste por estar en casa, viendo la carrera desde lejos. Ver que tenía que estar allí y estoy aquí no es nada agradable; es un suplicio, sinceramente. Y enfadado porque, como dije antes de empezar, está siendo una carrera muy difícil, muy dura, un Dakar de verdad, de los que realmente me gusta correr, a los que me adapto bien y en el que me hubiera gustado hacerlo bien", añade Nani.

"Cuando sabes por qué te pasa algo, normalmente lo entiendes. En este caso, al no entenderlo, me cuesta más asimilarlo. Pero bueno, es lo que hay, la vida es así y tenemos que aceptarlo. Vendrán más carreras y tendremos mejores momentos", concluye Roma.