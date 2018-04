Sergio Pérez: "Creo que podemos puntuar"

El mexicano Sergio Pérez (Force India), que arrancará duodécimo este domingo en el Gran Premio de Baréin, el segundo del Mundial de Fórmula Uno, declaró en el circuito de Sakhir que cree que pueden "puntuar" y que "definitivamente será una buena oportunidad" para hacerlo.

"Estoy contento con lo que logramos hoy. Pudimos progresar y creo que estamos más cerca de la cabeza de la zona media de lo que pensábamos", explicó 'Checo', nacido hace 28 años en Guadalajara y que afronta su octava temporada en Fórmula Uno, la quinta en Force India.

"No entré en la Q3 por poco, pero no está tan mal salir desde la duodécima posición. El puesto en parrilla no es tan importante aquí como en otros sitios, así que hay muchas cosas por las que luchar mañana", declaró.

"Creo que podemos sumar puntos y que definitivamente será una buena oportunidad para hacerlo aquí", manifestó el bravo piloto tapatío.

"Va a ser una carrera muy larga y creo que la gestión de las gomas va a ser muy importante, así que esperemos que ésta sea una circunstancia que juegue a nuestro favor", indicó este sábado en Baréin 'Checo' Pérez.