Sainz espera remontar en carrera aunque no está contento al 100% con su coche

Shanghái (China), 14 abr (EFE).- El piloto español Carlos Sainz (Renault), quien saldrá mañana en la novena posición en la carrera del Gran Premio de China, aseguró hoy que pese a no sentirse plenamente contento con su monoplaza espera poder remontar y acabar dentro de los puntos.

"Me encuentro en el medio, no tan mal como en Baréin, no tan bien como en Melbourne", contó a los medios el piloto, quien explicó que no se siente completamente "feliz" con el coche.

Pese a esto, señaló, "mañana es un nuevo día" y "pueden pasar muchas cosas".

El piloto de Renault, que mañana saldrá con neumáticos de compuesto ultrablando, más rápidos pero de mayor degradación, todavía no sabe si la estrategia de su equipo será a una o dos paradas. "En general va a haber mucha variabilidad de estrategia como en Baréin y ojalá podamos hacer una buena carrera y remontar", apuntó.

El fin de semana pasado el madrileño acabó en undécima posición tras correr sin sentirse cómodo con su monoplaza, mientras que en la primera carrera del mundial en Australia estuvo más a gusto por lo que para China, contó, su equipo volverá a usar una configuración más parecida a la de Melbourne.

Shanghái es uno de los circuitos favoritos de Sainz, quien el año pasado logró un séptimo puesto, todavía con su anterior escudería, Toro Rosso, de la que salió a falta de cuatro pruebas para el final de la pasada temporada para disputarlas con Renault.