La FIA desestima la petición de revisar el regreso al garaje de Alonso en Bakú

Madrid, 8 may (EFE).- La FIA ha desestimado la solicitud del equipo Williams de Fórmula Uno de que se revisen varios incidentes ocurridos durante el Gran Premio de Azerbaiyán, entre ellos el regreso del español Fernando Alonso a la calle de garajes con las dos ruedas del lado derecho de su McLaren pinchadas, y ha emitido una respuesta de diez puntos en la que exponen sus razones, informa la web oficial del Mundial.

Williams pidió a la FIA que examinara el incidente de Bakú que le valió al ruso Sergey Sirotkin una penalización de tres plazas en la parrilla del Gran Premio de España de esta semana, otras colisiones que resultaron en diferentes castigos, y Fernando Alonso conduciendo su McLaren dañado de vuelta a los 'boxes' en la primera vuelta.

Los cuatro comisarios originales, Garry Connelly, Tom Kristensen, Dennis Dean y Anar Shukurov, escucharon las pruebas del asesor legal de Williams y el director de carrera, FIA Charlie Whiting, a través de una teleconferencia el martes por la mañana.

Por unanimidad, decidieron "que no hay ningún elemento nuevo significativo y relevante presente que justifique una revisión de cualquiera de los cinco incidentes a los que se refiere la solicitud".

Los comisarios dieron diez razones para su decisión en una respuesta detallada.

A juicio de la FIA, el incidente de Sirotkin con el mexicano Sergio Pérez (Force India) acarreó una sanción de tres puestos en la parrilla de salida del Gran Premio de España para el piloto ruso de Williams, y agrega que "no fue similar a otros incidentes en la primera vuelta en los que los coches estaban uno al lado del otro".

Los comisarios dijeron que el hecho de que la decisión no se comunicara hasta cerca del final de la carrera era irrelevante porque sucedió "mucho antes de que expirara el plazo para cualquier protesta o recurso", y dijeron que esto se mencionaba en la argumentación de Williams de que otros incidentes no se penalizaban o no se penalizaban suficientemente.

También señalaron que la aplicación de sanciones diferentes o la no adopción de medidas adicionales sobre otros incidentes "no puede considerarse como un elemento nuevo", como se requiere para una revisión.

Williams cuestionó dos incidentes en la primera vuelta en Bakú en los que no se tomó medida alguna.

Tras golpear a Pérez, Sirotkin chocó con Alonso en una acción que también afectó al Renault del alemán Nico Hulkenberg, mientras que el francés Esteban Ocon (Force Indio) acabó contra las barreras tras ser golpeado por el finlandés Kimi Raikkonen (Ferrari) en la curva 3.

Williams también se refirió como "inconsecuente" a la penalización de 10 segundos del danés Kevin Magnussen (Haas) y a los dos puntos de penalización por un incidente con el francés Pierre Gasly (Toro Rosso) al final de la carrera.

Los comisarios recuerdan que se han registrado 87 incidentes de supuesta colisión desde el inicio de la temporada 2016, y 55 han resultado en 'no requiere más acciones', 14 en penalizaciones de 10 segundos y nueve en la pérdida de tres posiciones en la parrilla de salida de la siguiente carrera.

Según ellos, esto significa que las sanciones aplicadas a Sirotkin, Magnussen y el sueco Marcus Ericsson (que golpeó a Magnussen en la primera vuelta) son "totalmente coherentes con la práctica anterior", al igual que los casos que terminaron sin acción adicional alguna.

Los comisarios también dijeron que sus decisiones de 'no requiere más acciones' fueron comunicadas antes de la publicación de los resultados, lo que le dio a Williams "amplias oportunidades y tiempo" para presentar una apelación en la medida de lo posible, "pero el equipo no lo hizo".

Williams también "optó por no ejercer" su derecho a protestar contra el hecho de que la FIA no tomara decisión alguna sobre el choque Sirotkin-Alonso-Hulkenberg en la primera vuelta.

El cuestionamiento de la recuperación de Alonso con los neumáticos pinchados del lado derecho fue desestimado después de que la evidencia de Whiting citara la presencia del coche de seguridad y que Alonso "tuvo cuidado de evitar la línea de carrera, evitó seguir en el tráfico y minimizó el riesgo".