El director de Renault asegura que Carlos Sainz tiene la llave de su futuro

Montmeló (Barcelona), 11 may (EFE).- El director general del equipo Renault de Fórmula Uno, Cyril Abiteboul, dijo estar interesado en la continuidad de Carlos Sainz, cedido por el equipo Red Bull hasta el término de la presente temporada, si bien apuntó que el piloto español "tiene la llave de su futuro".

En un encuentro con los medios de comunicación antes del inicio del Gran Premio de España que se celebra este fin de semana en el Circuito de Barcelona-Cataluña, el responsable de la escudería francesa reconoció que la continuidad del piloto madrileño está condicionada también a las negociaciones para que Renault sea proveedor de los motores de Red Bull.

"Carlos tiene la llave de su futuro. Tiene la oportunidad de convencernos para continuar y creo que el que tiene la llave es él. Después tiene contrato con Red Bull y todos sabemos que los contratos pueden ser discutidos. Primero, necesita mostrar al mundo de lo que es capaz de hacer", apuntó.

Sin embargo, Abiteboul reconoció que para que Sainz pueda seguir más allá del 2018 dependerá también de lo que decida Red Bull con respecto a la elección de motor.

Según el director general del equipo Renault, el plazo para cerrar un acuerdo termina este mes de mayo y apresuró a Red Bull a empezar las conversaciones este fin de semana par entablar las negociaciones.

"Si Carlos está hoy con nosotros, no es un secreto que ha sido posible por los componentes que compartimos con Red Bull y eso es parte de las conversaciones que tenemos con Helmut Marko y Red Bull. Estaría sorprendido si no hablásemos de ello en las conversaciones sobre el motor, pero todavía no hemos empezado a discutirlo", relató.

Por su parte, en el mismo encuentro con los medios de comunicación, Bob Bell, director técnico del equipo de Fórmula 1 Renault Sport F1 Team, se ha mostrado satisfecho con el resultado de sus coches en este inicio de temporada.

"Las dos primeras carreras no fueron bien para nosotros. Pero las actuaciones fueron como pensábamos que irían, pero estamos contentos con el inicio en estas primeras cuatro pruebas", ha señalado.

"Ya pusimos algunas actualizaciones para Bakú y otras irán apareciendo el resto de la temporada. Aquí en Barcelona, sólo unas pocas, que junto a las anteriores representan un buen paquete de mejoras para nosotros. Por ahora, no estamos preocupados", ha añadido.

Bob Bell también se ha referido al español Carlos Sainz Jr en la escudería, y ha destacado su trabajo, a pesar de los problemas de adaptación en el monoplaza: "El coche no está del todo equilibrado, pero para los dos pilotos. Quizá no estén bien en las frenadas, pero quizá muchos coches en el 'pit lane' padecen de similares características, porque hay mucho que hacer en la arquitectura de los coches, con los neumáticos, con otras cosas".

"Todos estamos sufriendo en ello, nosotros quizá un poco más entre los equipos de arriba. Pero estamos trabajando en ello y estamos confiado en el progreso. Carlos está haciendo un buen trabajo para nosotros. Claramente tiene buen talento, tiene buen ritmo, trabaja bien con el equipo, con Niko (Hulkenberg), los intercambios de información son muy consistentes. Creo que tiene buen futuro", ha subrayado.