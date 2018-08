Vettel: "En cuanto me puse por delante me quedé aliviado"

El piloto alemán Sebastian Vettel (Ferrari), ganador del Gran Premio de Bélgica este domingo, destacó el "gran inicio" en el que adelantó al británico Lewis Hamilton (Mercedes) y explicó que tras el adelantamiento se quedó "aliviado".

"Tuve un gran inicio. Creo que lo hicimos bien y en cuanto me puse por delante estaba bastante aliviado", señaló Vettel tras la victoria en la carrera.

El tetracampeón mundial alemán (con cuatro triunfos consectivos entre 2009 y 2013 con Red Bull) superó hoy en número de victorias al francés Alain Prost: "Más victorias que Alain... Guau", manifestó Vettel.

"Ha sido un buen fin de semana. Después del safety car del principio ha sido una carrera muy tranquila", añadió Vettel, que destacó que pudieron controlar el ataque de Hamilton tras el cambio de neumáticos.

"Él ya no estaba tirando en las últimas 15 vueltas así que me he podido relajar. No ha sido fácil, he disfrutando de la carrera, esta pista es genial y más sobre un gran coche", finalizó Vettel, segundo del Mundial a 17 puntos del líder, Hamilton.