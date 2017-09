Marc Márquez: ´El Mundial se decidirá en Valencia y es cosa de tres´

Zaragoza, 20 sep (EFE).- El piloto español Marc Márquez ha señalado este miércoles que el Mundial de MotoGP se decidirá en la última prueba que se disputará en Valencia y que éste es cosa de tres: Dovizioso, Viñales y él mismo.

"Creo que el título se decidirá en Valencia porque ahora vienen carreras que a mí se me dan bien, otras que se le dan bien a Dovizioso y otras favorables a Viñales, que ha vuelto a coger ese nivel que tenía en pretemporada, así que, si no pasa nada raro, espero estar luchando en Valencia porque creo que se va a decidir ahí", ha asegurado.

Márquez ha opinado que este año todo el mundo puede ganar carreras pero que para el título solo ve a Dovizioso, a Viñales y a él mismo.

"Ahora somos tres. Tanto Valentino (Rossi) como Dani (Pedrosa) están un poco más lejos y es muy difícil que fallemos los tres así que la cosa se está quedando entre tres y en la carrera de Aragón no se acabarán de definir las cosas", ha explicado Marc Márquez en un acto promocional que ha realizado hoy en la localidad zaragozana de Calatorao.

Precisamente el próximo Gran Premio, que se disputará en el circuito de MotorLand Aragón de Alcañiz (Teruel), es uno de los preferidos del piloto de Cervera (Lérida).

"Es uno de los circuitos que se me da bien. El año pasado pude hacer una gran carrera, un gran fin de semana y veremos en este porque soy consciente de que tanto Dovizioso como Viñales estarán peleando por la victoria", ha comentado.

El líder del Mundial, empatado a puntos con Dovizioso, cree que para lograr el título hay que ser ambicioso y arriesgar como hizo en último Gran Premio de San Marino.

"Se tiene que seguir así porque es un Mundial muy reñido, está todo muy apretado y no puedes pensar en lesiones ni en nada por el estilo porque ya he dicho que un punto lo puedes echar de menos en la última carrera de Valencia tal y como van las cosas", ha subrayado.

Igualmente opina que además de estar bien físicamente lo más importante es estar concentrado.

Márquez ha deseado el regreso de Valentino Rossi a los circuitos "lo antes posible" y a este respecto ha añadido que ya dijo en su día que le gusta tener a todos los pilotos en pista porque al final "todo es más bonito y hay más competencia".

Sin embargo ve el problema de que la lesión del italiano es "seria", aunque también reconoce que si se tienen ganas y la recuperación va bien nunca se sabe.

"Ya se ha subido a una moto y dicen que quizá puede probar este fin de semana. Le deseo que vuelva lo antes posible", ha reiterado.

Marc Márquez ha destacado del circuito aragonés, en el que correrá este fin de semana, "toda la parte del sacacorchos y la curva rápida de izquierdas que viene después del sacacorchos", que ha calificado como "muy bonitas", así como la entrada a meta.

El piloto catalán ha reconocido que siempre se le han dado mejor las curvas de izquierdas y ha explicado que en Aragón se gira a la izquierda, algo por lo que es uno de sus circuitos favoritos, aunque no solo por ello, también por el ambiente ya que se encuentra cerca de la provincia de Lérida, donde nació.