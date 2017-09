Rossi asegura que se ve "a un buen nivel" y que quiere "probar"

Alcañiz (Teruel), 21 sep (EFE).- El italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1), que mañana se subirá a su moto 22 días después de haber sufrido una fractura de tibia y peroné con desplazamiento, ha asegurado hoy en Motorland, en Alcañiz, que se siente "a un buen nivel" y que quiere "probar".

"Cada lesión es diferente y depende mucho del tipo de fractura y de la suerte que he tenido, con un buen médico para la operación, que fue bien", destacó Rossi.

"No esperaba regresar hasta Motegi, pero día a día he ido mejorando, he trabajado muy duro y fuerte, con un buen nivel de fuerza y con menos dolor y es importante volver a la moto lo antes posible para no perderme otra carrera", añadió.

"Estoy contento de poder probar y entender cuál es mi estado sobre la MotoGP, porque es diferente al test que he hecho, pero en general me siento bastante bien, no tengo mucho dolor y voy mejor cada día", explicó el piloto italiano.

Al hablar de su entrenamiento de la semana pasada con una moto de calle, dijo que dio unas vueltas en Misano. "La sensación fue de tener un poco de dolor, pero que podía pilotar e intentar entender si se puede pilotar a un buen nivel ya que esta carrera es muy importante para mejorar en las tres próximas, para intentar estar al mejor nivel lo antes posible", subrayó.

"Tengo dolor, claro, y sufro en los cambios de dirección, no soy tan rápido como cuando estoy a tope y en donde más sufro es en las curvas a derechas, pero cada día voy mejor y espero que siga evolucionando durante el fin de semana", explicó Rossi, quien dijo que no piensa en el campeonato con su regreso, sino en "intentar estar en forma lo antes posible".

"El clavo que se pone en la tibia con este tipo de fracturas es igual para todas las personas, no sólo para los pilotos, pues la gente normal también puede mejorar mucho con este tipo de lesión y es muy importante la operación, que todo vaya muy bien. Me encuentro mucho, mucho mejor que hace siete años con la misma lesión", comentó Valentino Rossi.

"La fractura es diferente, pero la medicina ha mejorado mucho y hace siete años, después de cinco o seis días, me sentía muy mal, y ahora ha sido posible que fuera a casa al día siguiente. La medicina ha mejorado mucho y luego está la motivación, que es muy importante, pero yo, como otros pilotos, queremos volver siempre lo antes posible, porque es lo que nos gusta y lo que queremos hacer", agregó el nueve veces campeón del mundo, de 38 años.

En cuanto a sus posibilidades, Valentino Rossi recordó: "La vez anterior perdí el podio en la última curva con Casey Stoner y fue una sorpresa para mí. Ahora es diferente porque el nivel es muy alto y el último está a segundo y medio. No lo sé".

"Necesito entender mañana cómo voy y mejorar día a día las sensaciones con la moto y con la pierna, pero acabar la carrera es un buen objetivo y quizá coger algunos puntos. Es pronto para hablar de ello", recalcó Rossi.