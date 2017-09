Ana Carrasco: ´Monté antes en moto que en bici cuando tenía tres años´

Murcia, 22 sep (EFE).- La murciana Ana Carrasco, quien el domingo hizo historia al convertirse en la primera mujer que gana una prueba del Campeonato del Mundo de Superbikes, ha reconocido hoy que está "preparada" para ser campeona mundial y desveló que se inició en este deporte a la edad de 3 años, porque montó "antes en moto que en bici".

Además, la joven ceheginera de 20 años, en una rueda de prensa en el campus de la Universidad Católica de Murcia (UCAM) en el que estudia derecho, ha pronosticado que "en el futuro habrá más mujeres en este deporte".

Carrasco ha sido recibida por el presidente de dicha institución, José Luis Mendoza, que le ha felicitado, como esta misma mañana ha hecho el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, en el Palacio de San Esteban, sede del Gobierno regional, mientras que ayer lo hicieron sus vecinos de Cehegín, que le brindaron un cálido homenaje.

La motociclista, que se impuso en la carrera del Mundial de Superbikes celebrada en la ciudad portuguesa de Portimão, ha admitido que está "súper contenta" y que este éxito es "la recompensa a muchos años de trabajo, que no han sido fáciles por las lesiones".

Carrasco, quien ha portado consigo el trofeo ganado en tierras lusas, ha reconocido que está "a buen nivel" y espera seguir así para acabar el Mundial "subiendo al podio en las dos pruebas que faltan".

A pesar de los contratiempos, ella ha dejado claro que confianza no le ha faltado en ningún momento. "Siempre he creído que podía conseguir algo así, aunque éste no es un deporte sencillo. En ese momento tengo factores para demostrarlo y la gente le puede sorprender mi resultado, pero no a mí", ha agregado.

Con respecto a la repercusión de su victoria en Portimão ha dicho que ha sido "mayor de lo esperado".

"El teléfono no ha parado de sonar y he recibido felicitaciones de pilotos del Mundial de MotoGp y del de Superbikes y eso es un orgullo para mí", ha manifestado.

En relación a lo que puede suponer que una mujer se codee con hombres en un deporte dominado claramente por el género masculino y les gane, ha señalado que su victoria "supondrá un cambio de mentalidad social en el mundo del motociclismo, en el que era complicado encontrar apoyos y que la gente confiara en una mujer que fuese capaz de ganar, pero ahora creo que será más sencillo hallar esas ayudas para seguir creciendo".

Además, no ha obviado que ganar una carrera de tanto nivel favorecerá a "crear cantera femenina" y ha vaticinado que "en el futuro habrá más mujeres en este deporte".

Ana Carrasco debió abandonar el Mundial más importante, en el que competía dentro de la categoría Moto3, tras dos lesiones, pero actualmente asegura que está en su mejor nivel "y preparada para todo".

"Ahora pienso en acabar lo mejor posible el campeonato y el año que viene intentaré luchar por el título", ha destacado la piloto, quien ha resaltado que la UCAM le da "un gran apoyo y no sólo en los estudios".

Sobre lo de volver a la élite del motociclismo mundial ha apuntado que "es un opción", aunque acto seguido ha aseverado que está "muy centrada" en el Mundial de Superbikes.

"Sólo volveré a Moto3 si tengo los medios precisos para luchar por los puestos de cabeza", ha apostillado esta joven que siendo una niña de 3 años se subió por primera vez en una moto y hasta hoy.

"Recuerdo que iba con ruedines y comencé muy joven, pues mi familia estaba relacionada con las motos y me regalaron una para que me divirtiera los fines de semana. De repente pasó de ser un juego a un modo de vida", ha indicado.

"Primero fue la moto y luego aprendí a montar en bici para llevar la moto bien", recordó.