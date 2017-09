Mir manda en la segunda tanda pero Canet es líder de la jornada

Alcañiz (Teruel), 22 sep (EFE).- El español Joan Mir (Honda), líder del mundial, mandó en la segunda tanda de entrenamientos libres para el Gran Premio de Aragón de Moto3 en el circuito de Motorland, en Alcañiz, pero el líder al término de la jornada fue el también español Arón Canet (Estrella Galicia 0'0 Honda), aunque lo hiciese por escasamente nueve milésimas de segundo.

Las condiciones de la pista no fueron las óptimas en los minutos iniciales de la segunda tanda y ello propició que no pocos pilotos se quedasen en su taller esperando una mejora que acabó llegando pasado el ecuador de la sesión, cuando todos decidieron salir a pista en busca de una mejora en su tiempo.

El primero en lograr aproximarse a los registros matinales fue Arón Canet, que también fue el primero en rodar por debajo de los dos minutos en los 5.077 metros del trazado aragonés, con 1:59.742, que aún estaba a seis décimas de segundo del mejor tiempo matinal que él mismo protagonizó con 1:59.114.

En el tramo final de los entrenamientos fue Joan Mir, el líder del mundial, quien asumió la responsabilidad en la cabeza de la clasificación, pero su tiempo de 1:59.586 se quedó lejos del registro del piloto de Estrella Galicia 0'0, que acabó siendo el más rápido de la primera jornada.

Mir, que por la mañana ya había rodado en 1:59.123, se llevó la recompensa de ser el más rápido de la segunda serie libre, pero en el cómputo global del día acabó segundo, a nueva milésimas de Arón Canet y con las once primeras posiciones de la tanda matinal como las más rápidas de la categoría.

El japonés Ayumu Sasaki (Honda), fue el primero en hacer valer su registro de la segunda jornada para acabar duodécimo, en tanto que Juanfran Guevara (KTM) se vio relegado a la decimoctava posición cuando por la mañana había sido decimocuarto.

Albert Arenas (Mahindra) mejoró una posición para concluir vigésimo el primer día, justo por delante del joven Jaume Masiá (KTM), quien en Aragón acudió como piloto de la escudería de la Cuna de Campeones al regresar a la competición el surafricano Darryn Binder (KTM), al que estaba sustituyendo en el equipo con el que participará en el mundial de Moto3 las dos próximas temporadas, Platinum Bay.

Otro español, Arón Polanco (Honda), piloto invitado, fue vigésimo séptimo sin mejorar su registro de la mañana, como tampoco la única fémina de la competición, María Herrera (KTM), que acabó trigésimo segunda y busca equipo para la próxima temporada al no continuar en el campeonato del mundo su actual equipo, la escudería AGR, propiedad de Karlos Arguiñano.