Viñales suma su quinta pole, proeza de Rossi

El español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) sumó su quinta mejor clasificación de la temporada, al ser el más rápido en los entrenamientos oficiales para el Gran Premio de Aragón de MotoGP, en el circuito Motorland de Alcañiz, en los que el italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1), protagonizó una auténtica proeza.

Rossi logró la tercera plaza, primera línea de la formación de salida, apenas 23 días después de romperse nuevamente la tibia y peroné de la pierna derecha.

Mientras, otro español, Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) no estuvo demasiado afortunado en la cuarta tanda libre, en la que buscando los límites de la moto acabó por los suelos en la curva tres, aunque fue una caída "limpia", de delante, por deslizamiento; en la que no se produjo ningún daño que mermase su capacidad para afrontar la segunda clasificación, y luego, en ésta, volvió a irse por los suelos. Su vigésimo segunda caída de la temporada.

Con una temperatura más alta que en anteriores sesiones de entrenamiento, lo que "en teoría" y, luego, también se demostró en la práctica, beneficiaba a las Yamaha, comenzó la segunda clasificación, en la que el primero en marcar el tiempo de referencia en la segunda vuelta fue Marc Márquez, 1:48.438.

Tras Márquez, inicialmente, se situó el italiano Andrea Iannone (Suzuki GSX RR), que venía de caerse en los terceros libres, sin consecuencias, aunque a ambos les superó poco después Jorge Lorenzo (1:48.288), que tuvo que disputar la primera clasificación, mientras Valentino Rossi, por entonces, era noveno.

Apenas una vuelta después, el piloto de Repsol Honda dejó claras sus intenciones al recuperar la primera posición y lograr un registro de 1:47.963, que ya era el mejor cronómetro del fin de semana en MotoGP, seguido ahora por Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) y antes de que todos los pilotos pasasen por primera vez por su taller para hacer el primer y único cambio de neumáticos.

En la segunda salida a pista Marc Márquez acabó por los suelos en la curva doce, aunque sin hacerse daño físico, pero sí con la necesidad de regresar a su taller sin poder mejorar su registro.

Rossi se puso primero para delirio de sus seguidores, aunque le duró muy poco la alegría ya que tras él iba Viñales, que se hizo con la primera plaza, con un tiempo de 1:47.635 que nadie le pudo arrebatar y también le doblegó su ex compañero Jorge Lorenzo.

Márquez se tuvo que conformar con la quinta posición, entre el británico Cal Crutchlow (Honda RC 213 V) y su compañero en el equipo Repsol Honda, Dani Pedrosa.

El portugués Miguel Oliveira (KTM) consiguió el mejor tiempo de Moto2, a pesar de las dudas finales que generaron las decisiones de Dirección de Carrera, que inicialmente descalificó su mejor tiempo.

Oliveira se excedió en los límites de la curva quince y por ello Dirección de Carrera le anuló esa vuelta rápida, pero en realidad su mejor vuelta rápida había sido otra, 1:53.736 en el decimosexto giro, y aunque su equipo se llevó la moto de la zona destinada a los tres pilotos de cabeza, el deportista originario de la localidad de Pragal acabó recibiendo su recompensa como el más rápido de Moto2 por delante de Mattia Pasini y Alex Márquez, ambos con Kalex.

El español Jorge Martín (Honda) sumó su séptima mejor clasificación de entrenamientos en Moto3, con el italiano Enea Bastianini (Honda) y el también español Arón Canet (Honda), a continuación, en tanto que el líder del mundial, el español Joan Mir (Honda), fue sexto.