Morbidelli suma ocho triunfos y aumenta su ventaja en el mundial

Alcañiz (Teruel), 24 sep (EFE).- El italiano Franco Morbidelli (Estrella Galicia 0'0 Kalex) sumó su octava victoria de la temporada y con ello aumentó hasta 21 puntos su ventaja en la clasificación provisional del mundial tras imponerse en el Gran Premio de Aragón que se disputó en el circuito Motorland de Alcañiz.

Morbidelli cuenta con un total de 248 puntos, 21 más que su inmediato perseguidor, el suizo Thomas Luthi (Kalex), que se tuvo que conformar con la cuarta plaza en el trazado aragonés, aunque peor le fue al español Alex Márquez (Estrella Galicia 0'0 Kalex), quien no aguantó el esfuerzo físico de la carrera y se retiró tras las primeras once vueltas.

El portugués Miguel Oliveira (KTM) hizo valer su privilegiada primera posición en la formación de salida para comandar la carrera nada más apagarse el semáforo, pero antes de que hubiese concluido el primer giro ya estaba en cabeza el italiano Franco Morbidelli (Estrella Galicia 0'0 Kalex), que se llevo tras su estela a todos los protagonistas de la categoría.

Con Morbidelli marcando el ritmo, tras el rebufo de su moto intentó colocarse su compatriota Mattia Pasini (Kalex), secundado por el propio Oliveira, el español Alex Márquez (Estrella Galicia 0'0 Kalex) y el suizo Thomas Luthi (Kalex), aunque el ritmo del líder del mundial pronto rompió la carrera.

En la cuarta vuelta Franco Morbidelli marcó la vuelta rápida de carrera, 1:54.231, con la que consiguió incrementar la diferencia respecto a sus perseguidores en 1,2 segundos, lo que ya era un hueco importante que sus rivales no parecían capaces de enjugar, enfrascados como estaban en su propia pelea por la segunda plaza.

Al apagarse el semáforo el español Isaac Viñales se anticipó a ese momento, lo que le supuso una penalización que le obligó a pasar por la calle de talleres y prácticamente condenó cualquier posibilidad de conseguir un buen resultado ya que regresó a la pista en última posición.

Delante, Morbidelli fue destacándose poco a poco de todos sus rivales, como también su compatriota Pasini, que se consolidó en la segunda posición en solitario, mientras que Oliveira, Luthi y Márquez acabaron en un grupo de ocho pilotos en el que también estaban el español Jorge Navarro (Kalex), el italiano Simone Corsi (Speed Up), el alemán Sandro Cortese (Kalex), el surafricano Brad Binder (KTM) y el japonés Takaaki Nakagami (Kalex).

La carrera perdió a uno de sus protagonistas en el undécimo giro cuando Alex Márquez levantó la mano izquierda en señal de retirada, que luego se confirmó lo fue por problemas físicos, al no poder aguantar la distancia de carrera después de la lesión de cadera que se produjo en Misano Adriático (Italia).

Por delante, Mattia Pasini consiguió alcanzar a Franco Morbidelli y entre ambos se estableció una bonita pugna por la victoria que permitió a Pasini colocarse líder en la decimocuarta vuelta, si bien en la decimoctava recuperó la posición y éste le devolvió el adelantamiento a dos vueltas del final.

Entre ambos se produjo una lucha por el liderato que facilitó la remontada del portugués Miguel Oliveira, quien a dos vueltas del final estaba a apenas nueve décimas de segundo de la pareja de cabeza, aunque resultó una distancia insalvable como para que pudiese optar al triunfo, que recayó en manos de Morbidelli.

Jorge Navarro (Kalex) fue el mejor español de la categoría en la sexta posición, con Xavier Vierge (Mistral 610) en la decimocuarta plaza, Edgar Pons (Kalex), decimoséptimo, Iker Lecuona (Kalex), vigésimo primero, y Augusto Fernández (Speed Up), tras él.

Axel Pons (Kalex) se tuvo que retirar por caída e Isaac Viñales por problemas mecánicos.