Pleno español en el podio de MotoGP, los líderes no fallan

Alcañiz (Teruel), 24 sep (EFE).- El Gran Premio de Aragón de MotoGP que se disputó en el circuito de Motorland en Alcañiz registró un pleno absoluto en el podio de pilotos españoles, encabezado por Marc Márquez (Repsol Honda RC 213) y con Dani Pedrosa (Repsol Honda RC 213 V) y Jorge Lorenzo (Ducati Desmosedici GP17) tras él.

Además, la carrera aragonesa, decimocuarta cita puntuable del mundial de motociclismo dejó claro que los líderes de cada una de las categorías lo son por algo, pues todos ellos vencieron y con ello aumentaron su ventaja en la provisional del campeonato.

Márquez se adjudicó su quinta victoria de la temporada y la segunda consecutiva en tanto que sus rivales más directos por el título, el italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP17) y el español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), sucumbieron a las condiciones de la jornada y con la séptima y cuarta posición, respectivamente, cedieron un terreno importante en la lucha por el título mundial.

Dovizioso tiene ahora una desventaja de 16 puntos y Viñales de 28 respecto al piloto de Repsol Honda.

El italiano Valentino Rossi consiguió acabar en una más que meritoria quinta plaza la carrera después de regresar a la competición apenas 24 días después de romperse la tibia y el peroné de la pierna derecha, mientras practicaba Enduro, con todo un excepcional resultado dadas sus condiciones físicas.

El español Jorge Lorenzo (Ducati Desmosedici GP17) salió como una exhalación, como también su compañero de equipo el italiano Andrea Dovizioso, quien pasó de la séptima a la cuarta plaza en apenas un par de curvas, justo por detrás de los dos pilotos de Yamaha, el italiano Valentino Rossi y el español Maverick Viñales.

Tras ellos, pegado a Dovizioso, estaba Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), que ganó una posición al colarse Maverick Viñales en una curva mientras que Jorge Lorenzo tiraba delante para intentar abrir un hueco y hacer la carrera que más le gusta, en solitario y marcando un fuerte ritmo.

En el segundo giro tanto Lorenzo como Rossi marcaron las primeras vueltas rápidas de carrera, pero sin que se pudiese definir claramente la situación de carrera pues ni Lorenzo se podía escapar de Rossi ni éste podía abrir un hueco sobre Dovizioso y Márquez.

Márquez y Viñales fueron los siguientes en marcar vuelta rápida en el tercer giro, en el que ya se podía definir un pequeño hueco entre el cuarteto integrado por Lorenzo, Rossi, Dovizioso y Márquez, con un nutrido grupo de pilotos más atrás, a tres segundos, encabezado por Viñales.

En el noveno giro, en la curva doce, la misma en la que se cayó durante los entrenamientos, Marc Márquez intentó superar tanto a Rossi como a Lorenzo, pero se pasó de frenada estrepitosamente y regresó a la pista en la tercera posición en la que se encontraba, aunque no pudo evitar que le volviese a superar Dovizioso.

No desistió Márquez en su empeño y poco después superó a Dovizioso para hacer lo mismo con Rossi en la entrada a la recta de meta para iniciar la duodécima vuelta, aunque todavía con once vueltas por delante.

Rossi no pudo devolver el ataque al piloto de Repsol Honda y se enfrascó en otra lucha por la tercera plaza con Andrea Dovizioso mientras que Márquez se iba tras el rebufo de Lorenzo.

A siete vueltas del final se produjo el adelantamiento de Marc Márquez a Jorge Lorenzo, que intentó, sin éxito, defender la primera plaza, pero se mantuvo como pudo tras la estela del piloto de Repsol Honda, y por detrás, el otro piloto de la escudería petrolera ya había superado a Valentino Rossi, relegado a la cuarta plaza y perdiendo "fuelle" poco a poco.

Márquez consolidó la primera plaza, con Lorenzo y Pedrosa no demasiado lejos, mientras Rossi se conjuró para intentar defender la cuarta plaza de los ataques de Viñales, que le adelantó al principio de la vigésimo primera vuelta, Dovizioso, Bautista y Espargaró, quien llegó nuevamente hasta ellos.

En las vueltas finales Lorenzo no pudo resistir el ataque de Pedrosa, que intentó acercarse, sin éxito, a su compañero en el equipo Repsol Honda y se tuvo que conformar con la tercera plaza.

El italiano Franco Morbidelli (Kalex) sumó su octava victoria de la temporada y con ello aumentó hasta 21 puntos su ventaja en la clasificación provisional del mundial de Moto2 por delante de su compatriota Mattia Pasini (Kalex) y del portugués Miguel Oliveira (KTM), mientras que Alex Márquez (Kalex) se retiró al no poder aguantar el esfuerzo físico tras su reciente lesión de Italia.

Como Morbidelli, el español Joan Mir (Honda) sumó su octava victoria de la temporada en Moto3 por delante de los italianos Fabio di Giannantonio (Honda) y Enea Bastianini (Honda).