Rossi asegura en tono irónico que a lo mejor Pedrosa tendría que correr solo

Alcañiz (Teruel), 24 sep (EFE).- El italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1), quinto en el Gran Premio de Aragón de MotoGP, contestó a las declaraciones de Dani Pedrosa por el adelantamiento que ambos protagonizaron que "lo mismo tiene que correr solo".

"No sé, tendréis que hablar con Pedrosa porque si estaba muy enfadado tendréis que hablar con él para saber por qué, lo mismo tiene que correr solo, pero esta toda la pista y hay que pasar cuando se puede, sino habría que preguntarse que se puede decir de Moto3 o de la Fórmula Uno, son carreras y hay que intentar pasar como se pueda", manifestó sobre el percance Rossi restando importancia al mismo.

"Yo cuando llego desde atrás y soy más rápido, lo busco -el adelantamiento- como puedo, y MotoGP es así", recalcó Rossi.

"Sinceramente, cuando me ha pasado y ha levantado la mano pensaba que se estaba excusando porque he pensado que me había pasado muy justo y si estaba muy cerrado y ha tenido que ir sobre la línea blanca todavía había espacio porque sino, después, en la recta, no puedes tocar las narices ...", sonrío el piloto italiano.

Ya sobre su actuación en la carrera, 24 días después de fracturarse la tibia y peroné de su pierna derecha, Valentino Rossi dijo que estaba "muy contento porque la semana pasada no sabía realmente si estaría en condiciones de pilotar y por eso creo que es un gran resultado, día tras día he estado un poco mejor y conseguir salir desde la primera línea de la parrilla de salida era ya una gran satisfacción".

"He salido bien y he podido estar siempre delante y luchar por la victoria con Lorenzo y Márquez, después, en la segunda parte, sabía que iba a tener que sufrir un poco más, incluso por el neumático", reconoció Rossi, quien dijo tener ahora dos semana para poder llegar a Japón lo más fuerte posible.

Y al respecto de sus rivales, Valentino Rossi, sincero, comentó que "Márquez tiene unos puntos de ventaja -dieciséis sobre Dovizioso- pero en las últimas carreras está demostrando ser muy rápido en todas las condiciones y por eso creo que será difícil pero está todo abierto, puede suceder de todo".