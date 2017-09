Mir a un paso del título, Márquez y Morbidelli consolidan sus posiciones

Alcañiz (Teruel), 25 sep (EFE).- El español Joan Mir (Honda), con su octava victoria de la temporada en el Gran Premio de Aragón de Moto3, se encuentra a un paso del título mundial de la categoría, que podría conseguir el 15 de octubre en Japón con sólo una segunda plaza en la carrera y los triunfos de Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) y el italiano Franco Morbidelli (Kalex) les coloca en una posición de privilegio para el final de la temporada.

Mir no da un paso atrás camino del título mundial de Moto3 y carrera tras carrera demuestra que es el piloto más fuerte de la categoría, por muchos que sean los contendientes que intentan amargar su objetivo, y en Motorland Alcañiz volvió a demostrar que si alguien se lo merece, ese es él.

Desde la primera a la última vuelta Joan Mir planificó su estrategia y la llevó a efecto con precisión quirúrgica, aunque sus rivales, en esta ocasión los italianos Fabio di Giannantonio y Enea Bastianini, sobre sendas Honda, se lo pusiesen muy complicado en las últimas vueltas.

Al final, Joan Mir no falló y el octavo triunfo de la temporada le coloca en una situación inmejorable para proclamarse como el campeón más tempranero de la campaña 2017 pues en Japón podría lograrlo con sólo conseguir una segunda posición, independientemente de lo que haga sus rivales, pues si estos fallan sería aún más fácil para el piloto de Palma de Mallorca.

Marc Márquez volvió a demostrar que es el más firme candidato al título mundial de MotoGP, pues en Motorland supo esperar el momento propicio para orquestar el ataque a sus rivales y uno a uno logró dar buena cuenta de todos ellos hasta conseguir el liderato de una carrera que tuvo valor doble por el "fiasco" de sus dos rivales más directos, el italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP17) y el español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1).

Dovizioso, que llegó a Aragón empatado a puntos con Márquez, no pudo superar la séptima plaza y eso que comenzó fuerte, pero poco a poco fue perdiendo fuelle y acabó dando por buena la séptima posición, al contrario de lo que le sucedió a Maverick Viñales, que al principio de la carrera sorprendió por su bajo rendimiento y luego fue creciendo en intensidad hasta llegar a una cuarta plaza que se puede considerar un mal menor, aunque ambos cedieron una cantidad importante de puntos al piloto de Repsol.

Tampoco falló el líder de Moto2, el italiano Franco Morbidelli (Kalex), que a pesar de los esfuerzos de su compatriota Mattia Pasini (Kalex) por doblegarlo, acabó imponiendo su liderazgo y ello, unido al escaso rendimiento del suizo Thomas Luthi (Kalex), le permite afrontar el periplo transoceánico en Asia y Oceanía con muchas más posibilidades de alzarse con el cetro mundial de Moto2.

Juan Antonio Lladós