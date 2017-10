Márquez no piensa que Rossi pudiese fingir una mayor lesión

San Sebastián de los Reyes (Madrid), 2 oct (EFE).- El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), líder del mundial de MotoGP, aseguró al ser preguntado en un acto del fabricante Honda en el circuito del Jarama de Madrid sobre el alcance de la lesión real de Valentino Rossi que en su cabeza no entra "mentir sobre una lesión".

"En mi cabeza no entra jugar o mentir en una lesión, es parte del respeto entre deportistas y no se la deseamos, una lesión, a ninguno de nuestros rivales. Además, sus opciones al título se alejaron bastante en Misano por esta circunstancias y por ello es complicado pensar que pudiese ser así", aseguró sin dudar el líder del mundial.

Al respecto de la lesión de Rossi, puesta en tela de juicio por algunos, para Dani Pedrosa "fue sorprendente rendir tan bien y tan pronto; yo he tenido una misma lesión y a veces me he recuperado rápido y otras no tanto, y eso es así, pero de todas maneras eso es él -Rossi- quien lo puede contestar mejor. Desde mi experiencia el mismo dedo lesionado se me ha curado en poco tiempo o en muchos más, en otra ocasión".

Metidos de lleno con el final del mundial de MotoGP 2017, Marc Márquez no ve un juez claro de la contienda, al contrario, "hay muchos jueces por el nivel tal y como está, ya que es casi imposible saber qué va a pasar en una carrera".

"Hay que tener la vista puesta en todos, en un Petrucci que lo hizo bien en Misano, un Lorenzo en Aragón, y aquí no hay secreto, hay que ser el más rápido en pista", palabras que comentó Márquez y que respaldó ciento por ciento Pedrosa sobre los árbitros del mundial de MotoGP 2017.

En cuanto a las caídas, Márquez reconoció que "están ahí y es una de las cosas que me auto exijo ya que ahora vienen tres carreras seguidas y puede pasar de todo -recuerda que Dani se cayó el año pasado y se perdió tres carreras- pero con esta pequeña ventaja podemos marcar más de cerca al rival pero la mentalidad tiene que ser la misma y hay que empujar hasta el final".

Márquez dijo, sobre las declaraciones del australiano Mick Doohan que le ve campeón esta temporada, que "evidentemente si lo dice Doohan se agradece, pero tengo muy en mente que este mundial va a ser largo, es muy difícil, con muchos pilotos delante y puedes perder punto con hacer una mala elección o tener un cero. Hay que seguir con la misma mentalidad y dependerá mucho de la climatología pero sobre todo no cambiar la dinámica".

El piloto de Repsol dijo ver a "Dovizioso muy mentalizado y a Viñales que no se rinde y hay que estar muy pendiente porque cualquiera te puede restar puntos".

Dani Pedrosa opinó de la misma manera: "Hay que fijarse en los puntos fuertes de nuestros rivales ya que los puntos débiles los han mejorado mucho y de aquí al final de la temporada será complicado saber cuál va a ser su rendimiento, nos tenemos que concentrar en nuestros puntos y en conseguirlos llevar efecto".

En un determinado momento también surgió a colación el bajo rendimiento de Honda en la Fórmula Uno y al respecto, Dani Pedrosa reconoció que "a veces resulta más complicado y se necesita más tiempo para llegar a los resultados que estás buscando, y Honda es muy ambiciosa y quiere demostrarse a sí misma que puede ser potente y por eso tengo fe en que irán mejorando".

Marc Márquez señaló al respecto que "desde el principio se ha visto que era un proyecto a largo plazo ya que desarrollar un coche no es fácil y esto podía pasar pero Honda es la marca más potente del mundo y necesita su tiempo".

Toni Bou afirmó que "llegar y ganar es complicado, hay mucha presión, pero al final Honda alcanzará el nivel que está buscando".

Pedrosa aseguró al ser preguntado por ello que le gustaría probar un Fórmula Uno pues "sería genial poder comparar las sensaciones pero no sé si podríamos aportar lo mismo que en nuestro deporte".

Mientras, Marc Márquez aseguró que "por probar probaría encantado, pero en competición sería más difícil pensar en hacerlo bien, creo que es casi imposible llegar a un buen nivel y además estoy muy bien en las motos y seguiremos ahí", sonrío.

Marc Márquez, líder del mundial de MotoGP del equipo Repsol Honda, su compañero de equipo Dani Pedrosa y el campeón del mundo de trial, tanto al aire libre como en pista cubierta, Toni Bou, acudieron como principales invitados a la presentación y entrega de sendos vehículos para su uso personal del modelo Honda Type R, con una potencia de 320 caballos, en el madrileño circuito del Jarama, con los que realizaron una serie de vueltas al trazado.