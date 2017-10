El japonés Kohta Nozane sustituto de Jonas Folger en Motegi

Motegi (Japón), 12 oct (EFE).- El japonés Kohta Nozane será el sustituto del alemán Jonas Folger (Yamaha YZR M 1), quien hoy jueves tuvo que regresar a Munich (Alemania) por consejo del equipo médico del campeonato del mundo de motociclismo, en el Gran Premio de Japón de MotoGP que se disputa este fin de semana en el circuito "Twin Ring" de Motegi.

Nozane, que hizo su debut en grandes premios en 2012 como piloto invitado en el Gran Premio de Japón de Moto2, reconoció estar "muy sorprendido", además de asegurar: "no me puedo creer que vaya a disputar el Gran Premio de Japón de MotoGP".

"Motegi es mi circuito favorito y ya he pilotado la Yamaha YZR M 1 como piloto probador de Michelin", explicó Nozane.