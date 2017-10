Joan Mir asegura que "cuanto antes mejor" para conseguir el título mundial

Motegi (Japón), 12 oct (EFE).- El español Joan Mir (Honda), tiene este fin de semana la primera oportunidad matemática de proclamarse campeón del mundo de Moto3 y por ello aseguró que "cuanto antes mejor", porque así podrá "afrontar las carreras con más tranquilidad".

Aunque enseguida aclaró Joan Mir, de 20 años, que las estaba "afrontando con tranquilidad" para reconocer que los elogios que le dedicaron los pilotos de MotoGP en la conferencia de prensa son "brutales y no te puedes sentir mejor cuando tu referente, o tus referentes, dicen algo así; recuerdo cuando lo decían de Márquez cuando subía y todo eso da qué pensar".

La posibilidad de que llueva durante todo el fin de semana fue motivo de ironía para el joven de Palma de Mallorca, quien afirmó que era "muy reconfortante...; pero hemos demostrado que somos fuertes en agua y es para todos".

"Me gusta decir eso cuando veo malas caras por la lluvia y los demás tienen que arriesgar más que yo y, si es en agua, igual no hay que tirar a tope. Si la pista está muy delicada no creo que vaya a tope, porque caerse tampoco tiene mucho sentido. Ya veremos", reconoció Joan Mir.

"Si la carrera es en seco voy a intentar disfrutar como en otras carreras y si es en agua, como me ha dicho Maverick, hay que correr con más cabeza, porque igual un quinto va bien", agregó Mir, quien deberá cumplir con la sanción impuesta en el Gran Premio de Aragón y perderá seis posiciones en la formación de salida de Japón, aunque ello no trastoca sus planes.

"Hay que intentar clasificarse en la primera línea, para no salir muy retrasado, y si lo hago el undécimo tampoco es un escándalo, no tiene que influir mucho", dijo Mir, quien agregó no estar muy de acuerdo con explicaciones que le dieron por la sanción.

"Sí que me las dieron -las explicaciones- y acepto la sanción, pero no la comparto y tampoco estoy muy conforme, porque todo el mundo ha hecho 'eses' y a mí me las han hecho, sin que les sancionaran pero si esta sanción sirve para que nadie lo haga en un futuro, yo tampoco lo haré si no me lo hace nadie", aseguró el líder del mundial de Moto3.