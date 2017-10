Luthi mejor tiempo y caída

Motegi (Japón), 13 oct (EFE).- El suizo Thomas Luthi (Kalex), en apenas seis vueltas consiguió el mejor tiempo de la categoría en el Gran Premio de Japón de Moto2 que se disputa en el circuito "Twin Ring" de Motegi, además de sufrir una caída sin consecuencias que le dejó inédito en el resto de la segunda tanda.

Si por la mañana el más rápido había sido el español Alex Márquez (Estrella Galicia 0'0 Kalex), por la tarde fue el piloto helvético quien enseguida se puso al frente de la clasificación, mejorando en 178 milésimas de segundo el registro del pequeño de los hermanos Márquez, pero apenas dos vueltas después sufrió un percance que dejó su moto seriamente dañada y le obligó a ver el resto del entrenamiento desde su taller.

Con todo y a pesar de la ventaja que esa situación daba a sus rivales, ninguno de ellos fue capaz de superarlo y Alex Márquez, que no pudo mejorar su cronómetro matinal, se tuvo que conformar con la segunda posición, por delante del portugués Miguel Oliveira (KTM), uno de los muchos pilotos que sí mejoró su tiempo, aunque fuese para acabar a medio segundo de Luthi, el principal rival del líder del mundial, el italiano Franco Morbidelli (Estrella Galicia 0'0 Kalex).

Morbidelli logró el quinto mejor tiempo de la categoría de Moto2, en la que cuenta con una ventaja de 21 puntos en la tabla provisional del mundial sobre Thomas Luthi, que hoy rodó casi un segundo más rápido que él en los 4.81 metros del trazado nipón.

La lluvia hizo que la jornada fuese muy rara y con algunos percances sin consecuencias, pero siempre con los mismos protagonistas al frente de la misma, salvo en el caso del malayo Hafizh Syahrin (Kalex), un auténtico especialista en rodar en agua, que aprovechó su oportunidad para colocarse cuarto.

Jorge Navarro (Kalex), que por la mañana logró el décimo mejor tiempo, cedió un par de posiciones por la tarde y acabó por delante del italiano Luca Marini (Kalex), hermanastro de Valentino Rossi, quien sufrió una fuerte caída casi al final de la tanda, aunque no se produjo ningún tipo de daño.

La decimoquinta plaza fue para Xavier Vierge (Mistral 610), con el japonés Takaaki Nakagami (Kalex), a continuación, Isaac Viñales (Kalex), decimoctavo, Augusto Fernández (Speed Up), vigésimo cuarto, Iker Lecuona (Kalex), vigésimo quinto, y los hermanos Pons, Edgar y Axel, cerrando la clasificación en la trigésimo segunda y tercera posiciones, respectivamente.

Por Juan Antonio Lladós