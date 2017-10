Nakagami alegra el fin de semana a sus "paisanos"

El japonés Takaaki Nakagami (Kalex) alegró el fin de semana a sus "paisanos" al conseguir el mejor tiempo de entrenamientos, en lo que va de temporada, para el Gran Premio de Japón de Moto2 que mañana, domingo, se disputa en el circuito "Twin Ring" de Motegi.

Junto a Nakagami, en la primera línea de la formación de salida, estarán los españoles Alex Márquez (Estrella Galicia 0'0 Honda) y Xavier Vierge (Mistral 610).

El portugués Miguel Oliveira (KTM) fue el primer sólido líder de la categoría en su octava vuelta, la misma en la que tras su estela se situó el italiano Mattia Pasini (Kalex), mientras que el suizo Thomas Luthi (Kalex), dominador de las tandas libres, no comenzó muy bien y se vio relegado a una más que discreta vigésimo quinta plaza inicial con muchas menos vueltas que sus rivales.

Oliveira y Pasini entablaron una bonita pugna por la mejor posición de la formación de salida con más de un cambio en la cabeza de la clasificación, en la que se pudo ver en el tramo inicial de los entrenamientos al australiano Remy Gardner (Mistral 610), hijo del campeón del mundo de 500 c.c. en 1987, Wayne Gardner.

Sorprendió ver en esas vueltas iniciales al francés Fabio Quartararo (Kalex), entre los mejores de la categoría, pues en las tandas libres no pudo pasar de la vigésimo octava posición, aunque entonces el asfalto se encontraba mucho más mojado.

De hecho, Quartataro llegó a colocarse líder durante una vuelta, hasta que le superó el suizo Dominique Aegerter, mientras que el también helvético y dominador de los libres, Thomas Luthi, comenzó a mejorar y, por entonces, ya era undécimo.

Entonces comenzó un "baile" de pilotos al frente de la tabla en en el que se pudo ver en cabeza a todos los anteriores pero también al malayo Hafizh Syahrin (Kalex), el italiano Lorenzo Baldasarri (Kalex) o el belga Xavier Simeon (Kalex), entre otros.

En los minutos finales el portugués Oliveira doblegó a Syahrin, que hasta ese momento había sido el más rápido, por apenas 33 milésimas de segundo, con Pasini tercero y el "local" Takaaki Nakagami (Kalex) en la cuarta posición, que fue la primera a escasos segundo del final, para delirio de los aficionados nipones.

Nakagami perdió su privilegiada posición frente a Alex Márquez (Estrella Galicia 0'0 Kalex), pero la recuperó en el siguiente giro para conseguir su primera mejor clasificación de entrenamientos de la temporada y la quinta de su carrera deportiva.

Tras él acabaron los españoles Alex Márquez y Xavier Vierge (Mistral 610), que en algunos momentos llegó a rodar por debajo del mejor tiempo de la categoría.

No brillaron como se esperaba ni el suizo Thomas Luthi ni el italiano Franco Morbidelli (Estrella Galicia 0'0 Kalex), los únicos aspirantes al título de Moto2, que acabaron en una discretas decimotercera y decimoquinta posición, respectivamente.

Augusto Fernández (Speed Up) protagonizó una más que meritoria décima plaza, a menos de un segundo y medio del líder, con Axel Pons (Kalex), decimosexto, Iker Lecuona (Kalex), decimoctavo, Isaac Viñales (Kalex), vigésimo segundo, Jorge Navarro (Kalex), vigésimo sexto y Edgar Pons (Kalex), trigésimo segundo.