Zarco logra su segunda mejor clasificación y Márquez falla la estrategia

Motegi (Japón), 14 oct (EFE).- El francés Johann Zarco (Yamaha YZR M 1) consiguió su segunda mejor clasificación de entrenamientos en la temporada de su debut en MotoGP, al ser el más rápido en los entrenamientos del Gran Premio de Japón de la categoría, en los que Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) falló en su estrategia al optar por montar neumáticos de seco cuando el asfalto no estaba todavía para esas condiciones.

Zarco consiguió su segunda mejor clasificación de entrenamientos, tras la obtenida en el Gran Premio de Holanda que se disputó en Assen y que acabó en la decimocuarta posición, en tanto que el piloto de Repsol Honda, después de conseguir el mejor tiempo en la segunda vuelta, se vio condicionado por la decisión utilizar neumáticos en seco.

Antes, Márquez recuperó cierto protagonismo en la cuarta tanda de entrenamientos libres, que sirve para ultimar los detalles de preparación de las moto para las dos calificaciones y en donde se pone al descubierto el potencial de casi todos los pilotos, aunque algunos no estuvieron demasiado afortunados al sufrir alguna caída.

Ese fue el caso del italiano Valentino Rossi o el francés Johann Zarco, ambos pilotos de sendas Yamaha YZR M 1, la del primero la oficial de fábrica y la del segundo la versión del pasado año, pero que en este trazado están teniendo más problemas de los previstos para conseguir un buen nivel de tracción y adherencia.

Y, precisamente en estos libres, el piloto de Repsol Honda dejó claras sus intenciones y nivel al lograr el mejor tiempo de todo el fin de semana, 1:54.581, casi tres décimas de segundo más rápido que el anterior mejor tiempo del italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP17), 1:54.877, que acabó quinto la tanda, a casi dos segundos de su mejor tiempo, lo que probablemente se debió al trabajo del transalpino con los neumáticos para conseguir un buen ritmo de carrera.

Así se llegó a la primera clasificación, en la que el principal protagonista debía ser el español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), uno de los aspirantes al título de 2017, quien enseguida se colocó primero (1:56.760), aunque Pol Espargaró (KTM RC 16) reclamó su cuota de protagonismo.

El pequeño de los Espargaró le superó poco después en casi un segundo, 1:55.793, como también el británico Cal Crutchlow (Honda RC 213 V) o Álvaro Bautista (Ducati Desmosedici GP16), dejando claro todos ellos que no iba a tener nada fácil su pase a la segunda clasificación.

En su segunda salida a pista Viñales bajó a 1:55.916 pero resultó insuficiente para sus aspiraciones y acabó fuera de la segunda clasificación, a la que pasaron Pol Espargaró y Bradley Smith, los dos pilotos de KTM, mientras que Viñales se complicó en exceso sus posibilidades de recortar distancias en la clasificación del mundial al tener que salir desde la quinta línea de la formación de salida.

Y ya en la segunda clasificación Marc Márquez dejó muy claras sus aspiraciones a una nueva mejor clasificación de entrenamientos -la que hubiera sido la séptima de la temporada-, al marcar en su segunda vuelta 1:53.903, que nuevamente batía el mejor tiempo de todo el fin de semana, pero la estrategia final le arrebató cualquier posibilidad.

Márquez se equivocó al entrar en su taller para cambiar neumáticos y optar por montar compuestos para asfalto seco, pues éste no estaba todavía en condiciones para ello y acabó condicionando su rendimiento, mientras sus rivales le superaron en la última vuelta.

Tal fue el caso del francés Johann Zarco (Yamaha YZR M 1) y el italiano Danilo Petrucci (Ducati Desmosedici GP17), que lo acabaron relegando a la tercera posición, aunque pudo haber sido peor, ya que varios pilotos más rodaron en algunos parciales por debajo de los suyos, pero fallaron en el último.

El caso de Valentino Rossi fue justo a la inversa pues su estrategia contempló montar inicialmente neumáticos para asfalto seco y cuando cambió los mismos por los de lluvia no le dio tiempo a mejorar nada y acabó en una discreta duodécima posición la segunda clasificación.

La primera fila fue para Zarco, Petrucci y Márquez, con Aleix Espargaró (Aprilia Rs-GP), Jorge Lorenzo (Ducati Desmosedici GP17) y Dani Pedrosa (Repsol Honda RC 213 V) en la segunda.

Pol Espargaró, que llegó desde la primera clasificación, tuvo que esperar junto a su KTM RC 16 hasta la última parte del entrenamiento, para conservar los neumáticos que le quedaban y exprimir al máximo su ritmo para lograr la octava plaza en apenas cuatro giros, por detrás de su compañero de equipo Bradley Smith pero por delante de Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP17), quien no refrendó con éxito su superioridad durante los libres.

Alex Rins (Suzuki GSX RR), que por primera vez logró el pase directo a la segunda clasificación, llegó a estar en la octava posición, pero al final se tuvo que conformar con la décima, por delante de su compañero de equipo, el italiano Andrea Iannone, y del propio Valentino Rossi.