Rossi explica tras la caída le duele "todo", pero que "la pierna esta bien"

El italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1) explicó tras sufrir una caída en el Gran Premio de Japón de MotoGP que le dolía "todo, pero la suerte es que la pierna está bien".

Rossi sufrió una fractura de tibia y peroné antes del Gran Premio de San Marino y apenas 24 días corrió la carrera de Aragón y a Japón llegó 45 días después de su lesión, por lo que todavía no está plenamente recuperado".

"Ha sido un accidente importante, más que el de ayer, porque salí por arriba y estaba por detrás de Aleix, pero del lado izquierdo apenas tenía agarre y cuando me di cuenta ya estaba en el aire", reconoció el campeón italiano.

"No tenía nada de tracción ni de agarre; nuestra moto y la goma trasera de Michelin no mezclan bien, sobre todo en agua y la sensación desde la moto es distinta, es que hay algo, es evidente que estos neumáticos no van con la Yamaha, porque en las demás van bien", lamentó Rossi.