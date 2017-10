Segunda bola de partido para Joan Mir

Phillip Island (Australia), 18 oct (EFE).- El español Joan Mir (Honda) va a disfrutar este fin de semana de su segunda bola de partido, con la disputa del Gran Premio de Australia de Moto3 en el circuito de Phillip Island, en donde podría proclamarse matemáticamente campeón del mundo de la categoría.

Mir tuvo una primera oportunidad en Motegi (Japón), que desaprovechó al protagonizar, probablemente, el peor gran premio de toda la temporada, y el primero y único en el que no sumó un sólo punto, mientras que su rival directo, el italiano Romano Fenati (Honda), no falló.

El líder del mundial necesitaba acabar detrás de Fenati si éste ganaba y el transalpino no falló y se adjudicó una contundente victoria bajo la lluvia, en cuyas condiciones es un auténtico especialista, mientras que Joan Mir naufragó estrepitosamente y postergó al menos en una semana la consecución del título.

Ahora le toca el turno al siempre espectacular trazado de Phillip Island, en donde los fuertes vientos que soplan desde Tasmania, suelen erigirse en protagonistas indeseados del fin de semana y las condiciones meteorológicas, que al parecer empeorarán durante el fin de semana, podrían jugar más de una mala pasada.

Joan Mir llega en las mismas condiciones que a Japón, le basta con acabar detrás de Romano Fenati, si éste gana, para proclamarse matemáticamente campeón del mundo a falta de dos grandes premios y, en caso de no vencer el transalpino al español le vale cualquier resultado en el que su rival no sume seis puntos más que él.

Así, en Moto3 el interés volverá a estar puesto en la lucha entre Joan Mir y Romano Fenati, pero de esa pelea se pueden beneficiar, para sacar "tajada", no pocos pilotos, como los españoles Arón Canet (Estrella Galicia 0'0 Honda) y Jorge Martín (Honda), los italianos Fabio di Giannantonio (Honda), Andrea Migno (KTM), Nicolo Bulega (KTM) y Enea Bastianini (Estrella Galicia 0'0 Honda), o incluso el británico Joh McPhee (Honda) o el alemán Phillipe Oettl (KTM).

Una situación muy distinta se vive en Moto2, en donde los dos aspirantes al título, el líder italiano Franco Morbidelli (Estrella Galicia 0'0 Kalex) y el suizo Thmas Luthi (Kalex), fallaron bajo la lluvia de Motegi, al quedar el primero octavo y el segundo undécimo, aunque el helvético se vio beneficiado por la descalificación de su compatriota Dominique Aegerter del Gran Premio de San Marino de Moto2, que ganó, para acortar en cinco puntos las diferencias.

Entre Morbidelli y Luthi hay apenas 19 puntos de distancia, lo que permite presagiar que, como en MotoGP, el campeonato se dilucidará en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana, el último de la temporada, mientras que quien fue tercero en discordia y ahora ya sin opciones matemáticas, el español Aleex Márquez (Estrela Galicia 0'0 Kalex), se centrará en ganar el máximo de carreras posibles, como ya hizo en Japón con gran autoridad.

Además de ellos, entre el podio y la victoria podrían estar el japonés Takaaki Nakagami (Kalex), que se querrá despedir de la categoría con alguna victoria más antes de su paso a MotoGP, o el portugués Miguel Oliveira, quien busca con ahínco ser el primer piloto en ganar sobre una KTM en la categoría intermedia del mundial.

Mención especial se merece el español Xavier Vierge (Mistral 610), quien protagonizó una espectacular segunda posición en Japón, una clasificación que se antoja complicado conseguir si no se repiten las condiciones de Motegi, pero que seguro le animarán a intentarlo nuevamente.

Juan Antonio Lladós